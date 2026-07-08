札幌・豊平警察署は2026年7月7日、ストーカー規制法違反の疑いで札幌市中央区に住むパート従業員の女（64）を逮捕しました。女は2026年6月20日から7月4日までの間、3回にわたり、札幌市豊平区に住む60代男性の自宅に押し掛け、料理や「食べてください」と書かれた手紙を置くなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によると2人に面識はあり、5月7日ごろにも男性から女のストー
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