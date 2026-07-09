外国の免許を日本の免許に切り替える「外免切替」。2025年に試験が厳格化されて9カ月、各地の教習所には「受からない」という外国人からの問い合わせが殺到するなど変化が起きている。外免切替ドライバーの事故相次ぐ千葉・浦安市の「わかば自動車学校」には、最近、外国人の受講者が増加傾向にあるという。わかば自動車学校廣瀬靖代表：去年（2025年）の10月から制度が変わって難しくなったので、ご要望が増えました。2025年10