7月7日、歌手の工藤静香が、音楽番組『うたコン』（NHK総合）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、番組での工藤の “眉毛” に注目が集まっているようだ。七夕の放送とあって、「七夕の夜 空に響く名曲」と題し、各アーティストが空や夜をテーマにした楽曲を披露した。「石丸幹二さん、氷川きよしさん、島袋寛子さん、BE:FIRSTらが出演。工藤さんは自身の楽曲『凛』と中島みゆきさんの『空と君のあいだに』の2曲を歌