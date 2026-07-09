北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、懲役30年の判決を受けた川村葉音被告（21）と検察側がそれぞれ控訴したことが分かりました。強盗致死などの罪に問われたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。判決によりますと、強盗致死などの罪に問われている、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の3人は、2024年10月、江別市の公園で長谷知