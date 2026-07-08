4月期に放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でW主演だった佐藤二朗（57）と橋本愛（30）の間で浮上したトラブル。両事務所の言い分には食い違いがあり、フジテレビが7月7日にトラブルの経緯に関する声明を出すなど、騒動は長引いている。【写真を見る】「僕のところは全てカットしてほしい」フジテレビの声明を受けて、佐藤二朗が投稿したX内容。橋本愛との騒動に言及した佐藤の恩人・渡辺えりほかフジテレビは