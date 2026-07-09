イラン情勢を受け、日本経済にも変化が起きています。住宅ローンの金利などに影響する長期金利がまた上昇し、一時2.9％をつけるなど、きょうも30年ぶりの高い水準となりました。止まらない長期金利の上昇。先週から急ピッチで上がり続け、きょうは一時、2.9％をつけるなど、およそ30年ぶりの高い水準が続いています。きょう追い打ちをかけたのは、イラン情勢。原油の供給に対する不安が広がり、更にインフレが進むという見方から、