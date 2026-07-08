ハンガリーの国営テレビは7日、「これまでウソを放送してきた」として謝罪してニュース放送を一時停止し、黒い画面が放送されました。国営テレビのこちらの黒い画面には「公共のメディアはウソをつかない。長年このような状態を続けてしまったことをお詫びします」という文字が描かれています。そのうえで「将来的に独立性と信頼性を取り戻すよう改革を行っています」としてニュース放送を停止したと発表しました。地元メディアに