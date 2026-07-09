《再起動中の二朗さん主演スピンオフドラマの制作再開！》7月9日、Xでこう報告したのは、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の監督を務める本広克行氏（60）。映画に出演する俳優・佐藤二朗（57）をめぐって、7月1日に「文春オンライン」で報じられた“ハラスメント疑惑”に端を発し、映画のスピンオフドラマ（フジテレビ系）の撮影中止と佐藤の降板が報じられていたのだが、状況は好転したよ