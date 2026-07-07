東京・新宿区の路上で乾燥大麻とコカインを所持したとしてラッパーの「D.O」として活動する48歳の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、ラッパーの「D.O」として活動する君塚慈容容疑者（48）です。君塚容疑者は今年4月、新宿区大久保の路上で乾燥大麻とコカインをそれぞれ微量所持した疑いが持たれています。当時、周辺でパトロールしていた警察官が、車に1