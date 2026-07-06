空前のブームが巻き起こっている“めじるしシリーズ”。毎日のように新発売情報が解禁され、直近では、『ちいかわ』や『しまじろう』、『ハリー・ポッター』、『エヴァンゲリオン』など、人気コンテンツの発売や再販が告知されている。空前のめじるしブームに終焉はあるのかめじるしシリーズはその名のとおり、自分の傘やペットボトルなどに付け、“めじるし”として使用が目的となっているが、現在はその用途にも少しずつ変化
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