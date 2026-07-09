7月1日に「文春オンライン」で報じられた、俳優・佐藤二朗（57）による女優・橋本愛への“ハラスメント疑惑”。初報から1週間ほどが経過したが、未だにその波紋は続いている。7月7日には、フジテレビが新たに同件に関する文書を公表。《関係者に対する誹謗中傷や、憶測・事実誤認に基づく情報発信が広がった結果、主演を務めたお二人の俳優に対して、多大なるご負担とご心労をお掛けする現状となっていることについて、当社として