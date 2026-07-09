大野智（45）がの活動終了後に解禁した“身体の絵柄”が、大きな話題となっている。7月8日、大野は15日に開設する個人サロン「さと島」に先立ち、XとInstagramを更新。公開された動画では、黒いスーツ姿で撮影に臨む一方、南国の風景や浜辺では半袖姿でリラックスした様子を披露した。人々の視線を集めたのは、その左腕。二の腕から手首近くまでカラフルなタトゥーが大胆に施されていたのだ。ただ、大野の“タトゥー姿”はこれま