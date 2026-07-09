神奈川県川崎市の路上で9日未明、男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。午前0時45分ごろ、川崎市高津区の路上で、「ひき逃げがあったようだ」と通報がありました。警察がかけつけところ、近くに住む会社員の紺野拓生さん（28）が頭から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。近くには自転車が倒れていて、目撃し