群馬県伊勢崎市の自宅で、男が娘の首を絞めて殺害したとして逮捕された事件で、犯行は遺体が見つかった部屋とは別の部屋の可能性があることがわかりました。【映像】連行される井上敏典容疑者井上敏典容疑者（42）は5日、伊勢崎市の自宅で、娘の明莉さん（6）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、井上容疑者が自宅の別の部屋で殺害した後、遺体を寝室とみられる部屋に運んだ可能性があ