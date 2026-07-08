青森・三沢市でトラックと乗用車が衝突し、0歳の赤ちゃんが意識不明の重体です。8日午前10時半過ぎ、三沢市三沢の信号機のない交差点で、トラックと乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で乗用車に乗っていた0歳の赤ちゃんが頭を強く打ち、意識不明の重体です。また運転していた24歳の母親と2歳の兄はいずれも軽傷です。トラックの運転手にけがはありませんでした。事故を目撃した人：赤ちゃんが前の助手席に飛んでいったと思