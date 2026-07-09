サッカー・三笘薫選手の運転する車が都内の交差点で自転車と衝突した事故で、三苫選手が「歩行者信号の青を勘違いした」などと説明していることが分かりました。きのう朝、板橋区の交差点で、サッカーの三笘薫選手が運転する車と自転車が衝突し、自転車の女性が軽いけがをしました。捜査関係者によりますと、この交差点は「歩車分離式信号」で、車側の信号は赤でしたが、車は自転車とほぼ同時に交差点へ進入し、ぶつかったというこ