愛媛県警本部松山市内の店舗で万引したとして、愛媛県警が窃盗の疑いでNHK松山放送局の男性アナウンサーから任意で事情を聴いていることが9日、捜査関係者への取材で分かった。容疑を認め、複数回万引したとの趣旨を供述している。容疑が固まり次第、書類送検する方針。同局は、職員が捜査の対象になっていると認めた上で「事実と確認されたら厳正に対処する」とコメントした。