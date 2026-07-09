滋賀県湖南市の野洲川で9日午後、遊泳中に流され、行方不明になっている男子高校生2人が川底で発見されました。心肺停止の状態だということです。 【写真を見る】【速報】川で遊泳中に行方不明の男子高校生2人発見心肺停止の状態滋賀・湖南市の野洲川 警察によりますと9日午後3時45分ごろ、湖南市夏見の野洲川で「5人で川で遊んでいたところ、1人が溺れ、助けに入ったもう1人も溺れた」と消防に通報がありました。 川では当