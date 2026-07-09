アメリカ軍はイランに対し2日連続で攻撃を行いました。トランプ大統領は「攻撃を受ければ20倍にしてやり返す」と警告しています。アメリカ中央軍は8日、イランに対し、前日に続く追加の攻撃を行ったと発表しました。イランがホルムズ海峡で商船を攻撃したことに対する報復だとしていて、ミサイルやドローンの備蓄施設など「およそ90の軍事目標を攻撃した」と主張しています。トランプ大統領は…アメリカトランプ大統領「我々は強