「最近、フジテレビから多くの社員が去ったのです。これまでもアナウンサーなどの退職が大きく取り上げられてきましたが、中堅からベテランの総合職の社員まで辞めだしている始末です」こう話すのは、フジテレビ関係者だ。現在、俳優の佐藤二朗（57）による女優の橋本愛（30）に対するハラスメント疑惑報道が大きな波紋を広げているフジだが、いっぽうで局内でもスタッフらの“人員流出”が止まらないという危機を迎えているのだと