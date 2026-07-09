サッカーW杯北中米大会での優勝を目標に掲げた日本代表の熱戦を、列島が固唾を呑んで見守った。「史上最強」とも称されるメンバーで臨んだ今大会だったが、決勝トーナメント一回戦でブラジルに敗れて終わった。開催100周年を迎える2030年大会で主役を務め、サムライブルーを勝利に導けるのは誰か。【図】次回W杯で輝ける選手は誰か？2030年日本代表スタメン予想4年後のスタメンを大予想すると、ポスト上田綺世（27）が期待さ