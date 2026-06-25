不動産テックTRUSTART、LIXILリアルティと業務提携を開始

TRUSTART株式会社

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA (リデータ)」を開発・提供するTRUSTART株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」）は、株式会社LIXILリアルティ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：高野 弘志、読み：リクシルリアルティ、以下「LIXILリアルティ」）と業務提携を開始したことをお知らせいたします。

◼️ 提携の背景

近年、不動産売買市場では、消費者ニーズの多様化やデジタルシフトの加速を背景に、仲介業務の高度化・効率化が急務となっています。特に、全国に店舗を展開する不動産会社にとって、物件の潜在情報や市場動向をリアルタイムに把握することは、競争力強化における重要な課題となっています。



TRUSTARTは、アナログな不動産情報を独自のフィールド収集体制でデータ化する「フィジカルビッグデータ」を強みとして、不動産事業者の意思決定を支援してきました。一方、LIXILリアルティは、住宅建材・設備機器メーカーであるLIXILグループの不動産子会社である株式会社LIXILイーアールエージャパンとして、全国450店舗（2026年5月時点）のFC加盟店ネットワークを展開しています。

◼️ 今後の展望

当社は、本提携を通じてLIXILリアルティが地域ごとの不動産情報を迅速・正確に活用できる環境の整備を推進してまいります。また、現場で生まれるリアルなニーズをデータサービスの進化に反映させ、不動産売買市場全体のDXおよびサービス品質の向上に貢献することを目指します。

◼️ 各社からのコメント

株式会社LIXILリアルティ販売促進部部長 松本 涼太

R.E.DATAは、土地面積や築年数、所有者属性などで絞り込み、登記情報をオンラインで即時に取得できる画期的なサービスです。不動産所有者様へのアプローチを極めて効率化できる点は、慢性的な人材不足に悩む加盟店様にとって、非常に有効なソリューションになると確信しています。ビッグデータを活用した精度の高い営業支援を通じて、加盟店様の生産性向上と競争力強化に寄与してまいります。

TRUSTART株式会社 代表取締役 大江 洋治郎

LIXILリアルティ様は、LIXILグループの総合力と国際不動産ブランド「ERA」の全国FCネットワークを背景に、賃貸管理から売買仲介・社宅代行・相続サポートまでを一体で提供される、まさに「住」に関わるあらゆる場面で顧客と接点を持つ企業です。当社が積み上げてきた不動産ビッグデータとLIXILリアルティ様のネットワークを掛け合わせることで、地域の情報をより早く・正確に活用できる環境を整備し、不動産売買の現場で本当に必要とされるデータ活用を実現してまいります。

＜クラウド型の不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E.DATA」について＞

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリング、日常業務の効率化を可能にする「R.E.DATA」をご提供しております。

「R.E.DATA」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、全国の相続・売買などの不動産の異動登記情報やアパート・マンション・ビル・工場・倉庫・太陽光パネルなどのアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができ、さらに用途地域・土地面積・最寄りの公示価格などで抽出条件を設定することも可能な不動産ビッグデータ閲覧サービスです。不動産や金融、インフラ、士業など多種多様な業界にご活用いただいております。

＜TRUSTART株式会社 概要＞

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

本社：東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル8F

設立：2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/

＜株式会社LIXILリアルティ 概要＞

代表者：代表取締役社長 高野 弘志

事業内容：不動産仲介事業・不動産管理事業（賃貸住宅管理、社宅代行管理）・FC支援事業

本社：東京都台東区東上野6-9-3 住友不動産上野ビル8号館 2F

設立：1993年9月

URL ：https://www.lixil-realty.com/