yutori、韓国発ブランド『SATUR』が7/2（木）から御殿場プレミアム・アウトレットにてPOP UP STOREを開催

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori）が販売特約店契約を締結した韓国ブランド『SATUR / 以下 セター』は日本最大級のアウトレットショッピングモール 御殿場プレミアム・アウトレット内にて期間限定でPOPUPを開催いたします。





本POPUPは、2026年7月2日(木)～2026年8月31日(月)の期間限定開催となり、国内外から多くの来場者が訪れる同施設にてブランドの世界観を展開することで、 より多くのお客様にセターの魅力を直接体感いただける特別な機会となります。また、本POPUPでは、御殿場限定スペシャルノベルティをはじめ、定番アイテムから人気アイテムまで幅広く取り揃え、特別価格にてお得にお買い求めいただけるラインナップをご用意しております。

・公式Instagram : https://www.instagram.com/satur.japan

・公式X : https://x.com/satur__japan

※POP UP STOREの詳細内容やプロモーション情報はSNSで確認できます。

開催日程 : 2026年 7月 2日（木）～ 8月 31日（月）

場所 : 御殿場プレミアム・アウトレット4540区PES区画

営業時間 : 10:00-20:00

URL : https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/brands/floormap.html

<来場者限定ノベルティ>

実施内容：

購入特典ノベルティ

18,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、扇子をプレゼント。

先着・お買い上げ条件を満たせば、オリジナルアイテムを手に入れるチャンス。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■ SATUR

SATUR「土曜日をプレゼントしよう」というスローガンをもとに、2020年にローンチしたコンテンポラリーブランドです。ブランド名である「SATUR」は、"SATURDAY（土曜日）"から生まれ、 土曜日のゆったりとした穏やかな感性を表現したスタイルを展開しています。個人の好みに合った"土曜日の多様な魅力”で人気を博しています。

Instagram：https://www.instagram.com/satur.japan

公式サイト：https://satur-jp.com/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は294万人（2026年1月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年1月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：satur.pr@yutori.tokyo