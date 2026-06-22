＜vim BEAUTY＞仕上がりとキープ力で支持！クッションファンデ「effect like finish cushion foundation」に血色感を演出するミディアムピンクベージュカラーが登場

株式会社Direct Tech

BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上信太郎、 以下Direct Tech）は、メイクアップクリエイター マリリンとの協働プロデュースコスメブランド『vim BEAUTY（ヴィムビューティー）』より、クッションファンデーション「effect like finish cushion foundation（エフェクト ライク フィニッシュクッションファンデーション）」の新カラー「21bloom(ブルーム)」を、2026年6月24日（水）12:00より公式オンラインストアにて発売いたします。あわせて、これまで限定で販売していた、透明感を演出するフェイスパウダー「keep confidence powder clear blue（キープ コンフィデンス パウダー クリアブルー）」についても、このたび一般販売を開始いたします。

両商品は、2026年6月27日（土）より全国のロフト、PLAZA、shop in、ハンズ、アットコスメストア（一部店舗を除 く）にて順次発売いたします。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※店舗の準備状況により発売開始日が前後する場合がございます。

詳細は各店舗へお問い合わせください。

自身のメイク技術と知識を活かした動画で人気を集めるメイクアップクリエイター“マリリン”が、「高いキープ力・プロ級の仕上がり・使いやすさ」にこだわり抜いてプロデュースするコスメブランド『vim BEAUTY』。肌悩みをカバーするため、これまで数多くのファンデーションを試してきた“マリリン”が、「誰でも簡単に使えて、崩れにくいファンデーションを作りたい」という想いから、独自のベースメイクアイテムを開発しています。

2022年6月には、クッションファンデーションとコンシーラーがセットになった2in1のファンデーションキット 「effect like finish foundation kit」を発売。発売初日に初回生産分10,000個が即日完売し、その後、お客様からのご要望にお応えする形でクッションファンデーション単体商品「effect likefinishcushion foundation」を発売いたしました。さらに、コスメを本音で評価する雑誌『LDKtheBeauty』2023年8月号では、「22 sand」が「崩れないファンデーション 部門ベストバイ（最高評価）」を受賞。続く『LDKtheBeauty』2024年1月号では、「崩れないファンデ部門コスメオブザイヤー2023」を受賞するなど、多くのお客様から支持を集める人気アイテムとなっています。

「effect like finish cushion foundation」は、セミマットなテクスチャーが肌にしっかり密着し、気になる肌悩みを自然にカバーするクッションファンデーションです。ひと塗りでナチュラルな仕上がりを叶えながら、重ねることでカバー力を調整でき、厚塗り感のない仕上がりが特長です。

今回発売する新色「21 bloom」は、お客様から多く寄せられた「標準的な明るさのピンク系カラーが欲しい」というお声にお応えし開発いたしました。既存色「22sand」よりもピンクベージュ寄りのカラーで、肌になじみながら自然な血色感を演出します。

数々のコスメを試してきた“マリリン”がプロデュースをするコスメブランドとして、注目を集める『vim BEAUTY』。今後も“マリリン”本人が何度も試行錯誤を重ねてこだわり抜いた商品展開にご注目ください。

商品詳細

■effect like finish cushion foundation（エフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション）

サラッとひと塗りでナチュラルカバー・重ねるほどにしっかりカバー

※画像はイメージです。

●商品名：effect like finish cushion foundation（エフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション）

●価格：2,970円（税込）※公式ECサイト価格

●内容量：15g

●カラー：

【新色】21 bloom (ブルーム)

【既存色】16 vanilla/18 ecru/19 cream/22 sand/26 warm /28 bronze

＜NEW＞ 21 bloom16 vanilla18 ecru19 cream22 sand26 warm28 bronze

【特長】

1.密着カバー

厚塗り感のない自然なセミマットな仕上がり

サラッとひと塗りで自然にカバーし、重ねるほどにしっかりカバー(※)

※メイクアップ効果による/個人差があります

2.1日中キープ

時間がたってもつけたての美しさを長時間キープし、崩れ知らずな肌へ(※)

※メイク持続力臨床テスト済/個人差があります

3.5種類の保湿ケア

本来の肌の美しさをさらに引き出す保湿成分配合(※)

※ナイアシンアミド/オリーブオイル/マカデミアシードオイル/ホホバオイル/グレープシードオイル

メイクアップ効果によるイメージ ※個人差がございます

■keep confidence powder（キープ コンフィデンス パウダー）毛穴をカバーし、皮脂のテカリを抑えて、ワンランク上のフィルター肌をキープ※画像はイメージです。

●商品名：keep confidence powder clear blue

（キープコンフィデンスパウダークリアブルー）

●内容量：6g

●価格：\2,300（税込）※公式ECサイト価格

【特長】

1.ブルー効果でトーンアップし、透明感に満ちたさらさらの“フィルター肌”を叶える（※1）

毛穴をカバーする微粒子パウダーが肌に溶け込み（※2）ワンランク上のフィルター肌へ。

毛穴やほうれい線、小じわをカバーし、滑らかな肌に仕上げます。

さらにブルーの色彩効果で赤みをしっかり抑え、肌に透明感をプラスします。

※1 メイクアップ効果による ※2 角質層まで

2.皮脂崩れ・テカリ防止

汗・皮脂・湿気に強く、オイルコントロール効果で、長時間キープ(※)

※臨床試験済み/個人差があります

3.保湿成分配合で乾燥から肌を守る

10種類のヒアルロン酸・ハトムギ種子エキス・コメエキス配合(※)

※保湿剤として

vim BEAUTYについて

海外風メイクや半顔メイクなど、自身のメイク技術と知識を活かした動画が人気のメイクアップクリエイター“マリリン”が、「高いキープ力・プロ級の仕上がり・使いやすさ」にこだわり抜いたコスメブランド『vim BEAUTY』。

ブランドを代表するアイテムの、vim BEAUTY独自開発2in1キット「effect like finish foundation kit」は初回生産分10,000個が即日完売、高いキープ力で人気の「effect like finish cushion foundation」は美容誌で数々のベストコスメを受賞。ベースメイクアイテム累計販売個数200万個を突破し、大変ご好評いただいております。

vim BEAUTY公式サイト：https://vim-beauty.com/

公式LINE：https ://lin.ee/aOIdWGr(https://lin.ee/aOIdWGr/)

公式Instagram：：https://www.instagram.com/vim_bymarilyn/

公式X：https://x.com/vim_BEAUTY(https://www.instagram.com/vim_bymarilyn/)

プロデューサープロフィール

fukuse yuuri：マリリン

YouTube登録者数136万人越え、動画再生回数は9億3000万超を誇るメイクアップクリエイター。

メイクアップ動画を中心に、料理や掃除などライフスタイルの動画で人気を集める。

現在四児の母。数多くいる”メイクアップクリエイター”の中でもハリウッドセレブさながらの外国人風メイクで話題を呼んでいる。現在はYouTuberとしての枠を超え、メイク講師や、企業へのSNSアドバイザー、コスメ商品のプロデュースなど活動は多岐にわたる。

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/MarilynFukuseYuuri

【Instagram】 https://www.instagram.com/yuuri_fukuse/

【X】 https://x.com/No5yuurin

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@marilynfukuse

Direct Tech 会社概要

Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。

多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。

会社名 ：株式会社DirectTech

住所 ：東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目１－８Barbizon8 401

設立 ：2018年11月

代表者 ：井上信太郎 事業内容：D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業

URL ：https://direct-tech.jp