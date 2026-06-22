【 愛知県 × eiicon 】「社会課題をビジネスにするには？」多様なプレイヤーが“社会実装のリアル”を議論

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年7月27日（月）、社会課題を起点としたビジネスの社会実装をテーマにしたイベント「社会課題をめぐる公開討論会 - 変化する社会、ビジネスの可能性 - 」をSTATION Aiにて開催することを決定。

本日より、参加者の募集を開始しました。

https://a-idea.pref.aichi.jp/conference

■「社会課題をめぐる公開討論会 - 変化する社会、ビジネスの可能性 - 」

近年、社会課題を起点とした事業創出への注目が高まる一方で、「実証実験で終わる」「継続的な事業化につながらない」といった課題も顕在化しています。

本イベントでは、事業会社・スタートアップ・自治体・支援機関など多様な立場のプレイヤーが集い、「社会課題は本当に事業になるのか」「どうすれば社会に広げていけるのか」をテーマに、社会課題ビジネスの可能性と現実について議論します。

一般的な講演形式ではなく、登壇者を参加者が囲む“公開討論会形式”。「収益化」「スケール」「行政との役割分担」など、多角的な視点から本音の議論を交わします。

また、愛知県が推進する「A-IDEA（アイディア）」および5つのイノベーションプロジェクトによる取組発表ピッチやブース展示、ネットワーキングも実施。分野や立場を超えた新たな共創機会の創出を目指します。

□イベントの特徴

１. 公開討論セッション

『変化し続ける社会課題に、企業はどう挑むのか - 社会課題ビジネスはこの10年で何が変わったのか - 』

これまでCSRや社会貢献活動として位置づけられてきた社会課題への取り組みは、近年、ESGやサステナビリティへの関心の高まりを背景に、企業経営における重要なテーマへと変化しています。本セッションでは、この10年間の変化を踏まえ、社会課題への取り組みが事業として成立し得るのかを起点に、収益性や競争優位性の観点から、その可能性と課題について議論します。

＜登壇者（写真左から）＞

独立行政法人中小基盤整備機構創業・スタートアップ支援部長 / 石井 芳明 氏

フォーアイディールジャパン株式会社 代表取締役社長 / 杉原 美智子 氏

エバーコネクト株式会社 代表取締役 / 篠原 豊 氏





２. 公開討論セッション

『社会課題ビジネスはどうスケールするのか - 社会実装を担うプレイヤーと地域の巻き込み - 』

社会課題を起点とした事業は、実証実験にとどまらず、他地域・他領域へと展開しながら、社会全体へ波及していくことが求められます。本セッションでは、その実現に向けて必要となるプレイヤーや仕組みに着目し、金融機関、行政、事業会社など、それぞれの役割や連携のあり方について議論します。

＜登壇者（写真左から）＞

BIPROGY株式会社 事業開発本部 事業推進四部 共創プロジェクト長 / 内田 雅之 氏

株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ 代表取締役社長 / 佐藤 伸也 氏

株式会社TOWING 代表取締役 / 西田 宏平 氏

３. 5つの官民連携プロジェクトによる取組発表ピッチ

愛知県では、社会課題の解決と地域の活性化を目指す官民連携プロジェクトの創出に向け、5つのイノベーションプロジェクトを推進しています。

当日、愛知県・プロジェクト採択企業による取組発表ピッチのほか、会場内では出展ブースも展開。イベント終盤には、登壇者・愛知県担当者と直接交流ができるネットワーキングを開催します。

＜登壇者＞

株式会社きゅうりトマトなすび 代表取締役 / 佐々木 佑介 氏（あいち農業イノベーションプロジェクト）

株式会社プロドローン 代表取締役社長 / 戸谷 俊介 氏（あいちモビリティイノベーションプロジェクト）

株式会社エクシング 新規事業開発部 部長 / 伊藤 秀樹 氏（あいちデジタルヘルスプロジェクト）

株式会社フレンドマイクローブ 代表取締役社長 / 蟹江 純一 氏（あいち環境イノベーションプロジェクト）

株式会社はこぶん 代表取締役 / 森木田 剛 氏（あいちスポーツイノベーションプロジェクト）





□イベント概要

▼詳細・参加申込はこちら

https://a-idea-conference.peatix.com

※申込締切：2026年7月26日（日）正午

・日 時： 2026年7月27日（月） 14:00-17:00 ※13:30受付開始

・会 場： STATION Ai 1階イベントスペース

〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

・参加費： 無料

・内 容： 公開討論セッション、5つの官民連携プロジェクト取組内容ピッチなど



□タイムテーブル

14:00 オープニング

14:05 公開討論セッション １.

『変化し続ける社会課題に、企業はどう挑むのか - 社会課題ビジネスはこの10年で何が変わったのか - 』

14:50 5つの官民連携プロジェクトによる取組発表ピッチ

15:45 公開討論セッション ２.

『社会課題ビジネスはどうスケールするのか - 社会実装を担うプレイヤーと地域の巻き込み - 』

16:30 クロージング

16:35 ネットワーキング

※タイムテーブルは変更となる可能性がございます。

※メディアの皆様におかれましては、イベント当日、会場でのご取材・撮影を承ります。

7月24日（金）までに、お問い合わせ先までご連絡ください。

■愛知県「A-IDEA（アイディア）」事業

愛知県では「革新事業創造戦略」に基づき、革新事業創造プラットフォーム「A-IDEA」を運用し、ソーシャルイノベーションを創出する革新的ビジネスにつながる案件の発掘から、座組づくり、実証のサポート、ビジネスモデルの磨き上げなど、社会実装までを一気通貫で支援しています。STATION Aiに設置した「A-IDEA事務局」において、支援施策などの情報提供や各種相談に対応するほか、イノベーション創出の土壌づくりを推進するためのイベント「A-IDEA TRIGGER」などを行っています。

□「A-IDEA」に関するお問合せ

『A-IDEA』運営事務局（運営：株式会社eiicon ）

https://a-idea.pref.aichi.jp/

a-idea（＠）eiicon.net

TEL：03-6670-3273

※「（@）」を「＠」に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。