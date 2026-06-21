海の光に癒される夏のリトリート｜吉祥CARENが贈る“大人の心身リセット旅”☆風鈴テラス、フローズンカクテル、浴衣花火で心ほどく

絶景インフィニティ温泉に癒やされる、優雅な夏時間

株式会社H.P.D.コーポレーション「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町

東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、海に昇る朝日とムーンロードを望む自家源泉かけ流しの湯宿、吉祥ＣＡＲＥＮ(https://www.kissho-caren.com/)（静岡県東伊豆町 総支配人:中田尚宏）は、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間、風鈴の音色に包まれながら涼やかなフローズンカクテルや浴衣花火を愉しむ期間限定「夏のリトリート」宿泊プランを発売いたします。

夏限定フローズンカクテルイメージ

心身をゆるやかに整える“涼の体験”大人の夏休みをご提案。チェックイン後は、海を望むレストランで、シェフが目の前で焼き上げるアフタヌーンティー夏季限定ニューサマーオレンジ焼きたてクレープをどうぞ。

海を望む風鈴テラスに、夏限定のフローズンカクテル登場

アフタヌーンティー焼きたてクレープ

色浴衣を選んだら、海と空と緑に囲まれた露天風呂で、自家源泉かけ流しの湯を堪能しましょう。湯上りには、海を望む心地よい風鈴テラスでアペリティフ。バナナやパッションフルーツを使った夏限定フローズンカクテルはいかがですか。

金目鯛や伊勢海老、殻付き雲丹など上質食材を少しずつ

風鈴テラスイメージ夏限定フローズンカクテルイメージ四季彩テラスイメージ

ご夕食は、シャンパンの乾杯で始まり、気取らずお箸でいただけるフレンチ懐石「美味少賛」コース。金目鯛や伊勢海老、殻付き雲丹や旬の地魚など上質食材を少しずつ味わえる特別ディナーです。新鮮な山海の幸に舌鼓を打ったあとは、爽やかなハーブ香るボタニカルモヒートをどうぞ。ワインやティーペアリングも人気です。

フレンチ懐石「美味少賛」コースイメージ

アフターディナーには、上品で美しい火花の線香花火を。浴衣で花火を愛でる、粋な大人の夏の夜の夢タイムをお過ごしいただけます。

メンバーズラウンジ、スパ優待でワンランク上の寛ぎを

その他、メンバーズラウンジご招待や吉祥スパ優待など、上質な滞在を叶えるおもてなしをご用意しています。

プラン特典：メンバーズラウンジ「優雅吉祥ラウンジ」利用パスシトラス香る爽やかな「夏海コース」イメージ吉祥スパ「夏海コース」ご案内 :https://www.kissho-caren.com/news/240

夜ふかしさんはナイトキャップ＆スイーツで優雅に過ごし、星空と月明かりが美しい露天風呂などお気に召すまま。

お休み前のスイーツイメージ

早寝早起きで朝の目覚めに爽快な景色が広がる朝湯もおすすめです。

「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町

朝食は、じんわりとカラダのなかから温まる胃にやさしい出汁から始まり、焼きたての干物、地魚の造里、桜エビの出汁巻き玉子など地産地消の和食膳。

静岡県 東伊豆町「吉祥CAREN」朝食一例

シェフが目の前で焼き上げる鉄板ブレックファーストも選べます。

静岡県 東伊豆町「吉祥CAREN」朝食一例

ライブラリーラウンジでの珈琲サービス、画材や書道セット、将棋・オセロなどのゲームレンタル、美しい海絶景に癒される大人のウェルネス。ランチやフレンチ料理教室が無料になる連泊もおすすめです。お得な早期予約割引もございます。涼音と温泉と美食で整う夏旅、心と身体をゆるめる夏休みを。

【夏のリトリート】風鈴テラスで愉しむ涼やかフローズンカクテル＆浴衣で花火～大人の心身リセット旅

「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町

＜期 間＞ 2026年7月1日～8月31日 （8/8～16除く）

＜料 金＞ ご一泊 夕・朝食付きお一人さま（税・サービス料込、入湯税300円別）

・41,500円～（1名1室）

・31,500円～（2名1室）

・29,500円～（3名1室）

・28,500円～（4名1室）

※早期予約割引あり（大人料金60日前1,000円、30日前500円引き）

※曜日・シーズン・客室タイプによりUP料金あり

＜夕 食＞ フレンチ懐石「美味少賛」コース

＜朝 食＞ 和食膳 または 鉄板ブレックファースト

＜特 典＞

・メンバーズラウンジ「優雅吉祥ラウンジ」利用パス

10種のハーブティー（ローズヒップ／カモミール／リンデン／ダージリン／アッサム／アールグレイ／バタフライピー／ほうじ茶／ウーロン茶／ぐり茶）

・ご夕食時に、乾杯のグラスシャンパンサービス

・ご夕食後に、爽やかなハーブ香るボタニカルモヒート

・吉祥スパ「夏海」コース 20％OFF

＜その他＞

アフタヌーンティー、選べる色浴衣＆帯、夕方の湯上りビール＆ところてん、夏はアイスキャンディーや花火も。ライブラリーラウンジで珈琲＆ティー、公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り、お休み前のスイーツ、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典ほか、嬉しい無料のおもてなし。

◆夏の過ごし方のご提案

14:00 チェックイン後に、アフタヌーンティー

15:00 選べる浴衣に着替えて、絶景の露天風呂へ

15:30 湯上りビールとトコロテン。吉祥スパでリフレッシュ。

16:30 ガーデンテラスで季節のアペリティフタイム

17:30 お箸でいただくフレンチ懐石ディナー

19:30 懐かしの線香花火で夏の思い出づくり

20:30 ナイトキャップ＆スイーツ

06:00 日の出とともに露天風呂で朝湯

07:30 非日常の朝ごはん

■フレンチ懐石「美味少賛」コース

「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町

（お品書き例）

アミューズ 地魚昆布〆

造り 地魚三種盛 天城山葵

魚料理 金目鯛のワイン蒸し ソース・アルベール

進肴 殻付き雲丹のコンソメジュレ

サラダ タタミイワシとパルメザン焼きのサラダ

メイン 伊勢海老ソテー、静岡産白糸ポークロースト、天城産鹿肉ロティー 鴨胸肉ロティー、黒毛和牛リブロースソテーより選択

食事 栄螺ご飯／赤出汁／香の物

デザート シャインマスカットムースとフルーツ

■選べる朝食

レストラン「フォーシーズン」 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/fourseasons/レストラン「フォーシーズン」イメージ

・ふわふわオムレツと焼き立てフレンチトーストなど、シェフが目の前で焼き上げる「鉄板ブレックファースト」

・炭火で焼いた地元の干物、鯵なめろう、出汁巻き玉子など、カラダに優しい「和食膳」

■四季彩テラス

朝食のご案内 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/breakfast/

お好みのドリンクで、湯上りやディナー前のひとときをお愉しみください。

風鈴テラス（2026.7/1～8/31）15:00～17:00

メニュー：バナナのフローズンカクテル、パッションフルーツのフローズン

カクテル、赤・白スパークリングワイン、フルーツミックスジュース

【夏のおもてなし】2026.7/1～8/31

四季彩テラス :https://www.kissho-caren.com/news/235

・NEW♪アフタヌーンティーに焼き立てクレープが初登場

・風鈴テラスでのアペリティフに「フローズンカクテル」

・ご夕食に静岡県産マグロの握り2貫

・花火セットをプレゼント（20:30～21:30）

【吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし】

夏のおもてなし :https://www.kissho-caren.com/news/239

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・アペリティフテラス（15:00～17:00）

・お休み前のスイーツ＆カクテル（20:30～22:00）

・朝夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・アイスキャンデーサービス（24時間）

・ロビーラウンジでのティーサービス（7:00～23:00）

・ラウンジでのナイトカクテル（展望風呂付き客室、露天風呂付き客室、連泊ゲストは1杯無料）

・選べる色浴衣＆パジャマ、オリジナルアロマポット＆オイル

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊にはランチ特典ほか無料のおもてなし

【吉祥ＣＡＲＥＮ（(https://www.kissho-caren.com/)きっしょうかれん）】全30室

吉祥CAREN おもてなし :https://www.kissho-caren.com/hospitality/「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町

静かな海沿いの東伊豆・北川温泉（ほっかわおんせん）の高台から、相模湾のパノラマと伊豆大島を一望する大人の和リゾート。空と海の青が溶けあう絶景、海に昇る朝日や「日本百名月」に選ばれた月の光の道ムーンロードを眺められます。

「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町

毎分300リットルの豊富な湯量を誇る2本の自家源泉かけ流しの湯は、温泉大浴場やインフィニティ露天風呂、展望風呂付き客室でご堪能いただけます。湯処にはバスタオルや化粧水などのアメニティ類、Refaなどの高級ドライヤーを完備し、手ぶらで湯巡りが楽しめます。湯上りサロンでは、麦茶やスポーツドリンク、伊豆名産のトコロテン、夕方ビールなどをおもてなし。

温泉のご案内 :https://www.kissho-caren.com/hotspring/

全室がオーシャンビュー。一間や二間、ベッドを設える和室、自家源泉かけ流しの展望風呂付きコーナー和室、テラス付き和室、高座椅子など、心地の良い多彩なお部屋で、ゆったりとお過ごしください。

「吉祥CAREN」静岡県 東伊豆町客室のご案内 :https://www.kissho-caren.com/room/

金目鯛や伊勢海老、天城軍鶏、天城鹿、明日葉など伊豆山海の幸は、旅のスタイルにあわせて優雅な３つのレストランからお選びいただけます。お箸でいただけるフレンチ懐石「フォーシーズン」、旅館では珍しい本格的な鉄板焼コース「青竹」、離れの個室料亭「遊間庵」和会席、ワインや日本酒、ティーペアリングとともにお楽しみください。

レストランのご案内 :https://www.kissho-caren.com/cuisine/

海藻・海泥など海の恵みを享受する海洋療法タラソテラピーと伊豆大島産の天然椿オイルを使うハンドトリートメントが五感を癒す「吉祥スパ」は、東伊豆最大級の本格エステ施設です。日帰りランチ＆温泉＆スパプランもご用意しています。

「吉祥スパ」イメージ吉祥スパ :https://www.kissho-caren.com/spa/

アフタヌーンティーやライブラリーラウンジでのドリンクサービス、四季彩テラスのアペリティフ、ナイトカクテル＆スイーツ、選べる色浴衣＆帯、夕方の湯上りビール＆ところてん、夏のアイスキャンディー、記念日のお祝いや連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしが好評です。

波打ち際の公共露天「黒根岩風呂」への湯巡りも徒歩3分、北川漁港へのお散歩もおすすめです。

※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の定時送迎バスで約10分

吉祥CAREN アクセス :https://www.kissho-caren.com/access/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3skQ_6LHpA ]