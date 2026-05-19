「経営戦略としての農業参入」に関するセミナーのご案内 ～農外企業と語る「意思決定と実装プロセス」～

大和フード＆アグリ株式会社

大和証券株式会社（代表取締役社長：荻野 明彦）および大和フード＆アグリ株式会社（代表取締役社長：久枝 和昇）は、企業による農業分野への参入促進を目的として、セミナー「経営戦略としての農業参入 ～ 農外企業と語る『意思決定と実装プロセス』 ～ 」（以下「本セミナー」）を開催いたします。

1．本セミナーの趣旨

近年、基幹的農業者の高齢化の進展に伴い、後継者不在の経営体や耕作放棄地の増加が見込まれており、地域外の民間企業の呼び込みなど、新たな担い手の確保が重要な課題となっています。一方で、企業による農業参入への関心は高まっているものの、意思決定や事業化の実態に関する情報や具体的な事例に触れる機会は十分ではありません。

本セミナーでは、実際に農業参入を行った企業をお招きし、参入に至る背景や意思決定のプロセス、ならびに事業実装の具体的な取り組みについてご紹介します。さらに、企業同士や自治体等との情報交換を通じて、参加者が相互に学び合い、農業参入に向けた理解を深める場を提供します。これにより、企業が直面する課題や期待を共有することで、行政機関が企業のニーズを把握し、官民対話およびネットワーキングの促進に繋げます。

2．本セミナーの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119835/table/6_1_77464b89e8364302e788ea45e54a0793.jpg?v=202605191051 ]

会場またはオンラインで参加をご希望の方は、7月17日（金）までに、下記フォームよりお申込みください。

https://x.gd/ec2hA

なお、可能な限り多くの企業様・自治体様にご参加いただけるよう、同一団体からの会場参加は2名を目安とさせていただきます。

これを超える申し込みがあった場合、ご調整のお願いを差し上げる場合がございます。

※会場参加につきましては、定員に達し次第、締め切りとさせていただきます

※オンライン参加につきましては、上記のGoogleフォームよりお申込みいただいた後、

当日参加するZoomのURLをお送りさせていただきます

3．会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119835/table/6_2_992903626931f00a32774f274addc751.jpg?v=202605191051 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/119835/table/6_3_ca036ed02a09794f074853f726c305fd.jpg?v=202605191051 ]



4．本件に関するお問い合わせ

大和フード＆アグリ株式会社ホームページ内

https://www.daiwa-grp.jp/dfa/contact/input

大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」のもと、引き続きステークホルダーの

皆様と共に、金融・資本市場を通じた豊かな未来の創造および企業価値の向上に努めてまい

ります。

以上

（ご参考）大和証券グループのサステナビリティに関する取組み：

https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/?cid=ad_eir_sdgspress