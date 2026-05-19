【そごう広島店】九州の「うまかもん」が一堂に味わえる「大九州物産展」を開催

株式会社そごう・西武

今回の注目は、心ほどける「あまかもん」。九州を代表するスイーツに加え、担当者が広島の皆さまに味わっていただきたいという念願が叶い初登場となる「らくのうマザーズ 阿蘇ミルク牧場」のソフトクリームと福岡の「GELATO NATURALE」のジェラートは要チェックです。

博多の「ラーメンおいげん」をはじめ、佐賀牛を楽しめる「カイロ堂」といった人気店のほかに、長崎名物ちゃんぽん「こじま製麺」や宮崎餃子の名店「中国料理 樹樹」などが初登場となります。

会場では、沖縄県を含めた8県から、56店舗の老舗の味・名物グルメ・話題のスイーツ・工芸品などが集まり、九州の魅力を 再発見できるイベントとなっております。

第42回 大九州物産展

■5月28日(木)～6月3日(水) 午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場

■そごう広島店 9階 催事場

■出店数：56店舗（食品44／工芸12 ＊初登場6店舗）

【そごう広島店ホームページ】

https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/202605kyusyu

GELATO NATURALE注目の「あまかもん」！

〈福岡〉GELATO NATURALE

●ジェラート・・・780円 【初登場】

福岡のオーガニックジェラート専門店。イタリア仕込みの濃厚ジェラートをご提供。

〈熊本〉らくのうマザーズ 阿蘇ミルク牧場／ソフトクリーム【初登場】〈福岡〉かさの家／梅ケ枝餅・よもぎ梅ケ枝餅〈福岡〉梅野製茶園／八女新茶薫るジュレソフト〈鹿児島〉天文館むじゃき／はちみつレモン白熊ラーメンおいげん食欲そそる「うまかもん」！

〈福岡〉ラーメンおいげん

●豚骨らぁ麺 極（1杯）・・・1,375円

【各日限定50杯・イートイン】

濃厚なのに重くない、最後まで飲み干せる豚骨ラーメンです。

〈長崎〉こじま製麺／プレミアム海鮮ちゃんぽん（冷凍）【初登場】〈長崎〉うお泉／穴子にぎり寿司【初登場】〈宮崎〉中国料理 樹樹／樹樹の宮崎餃子【初登場】〈佐賀〉カイロ堂 ／佐賀牛赤身ステーキすき焼き弁当開工房／ブローチ 透かし彫「月に秋草」九州の工芸品

四季の草花をモチーフにした「つげ」のアクセサリーや飴色の輝きが美しい「長崎べっ甲」など、職人技の光る工芸品をご紹介いたします。

〈大分〉開工房

●ブローチ 透かし彫「月に秋草」

（素材：つげ、約6.5cm）…176,000円

〈佐賀〉久保陶勝堂／金彩竹雀絵［江口天童作、有田焼］〈長崎〉長崎工芸／べっ甲ネックレス