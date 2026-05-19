【ワンダード / セール】夏の撮影と旅を「ローグスリング」でもっと軽快に！人気のスリングバッグが20%OFFとなる期間限定セールを開催

銀一株式会社

日差しが輝きを増し、フィールドワークや旅への期待が高まる季節。

本格的なサマーシーズンを前に、まずは軽快な撮影スタイルを整える「READY（準備）」フェーズを楽しみませんか？

この度、2026年5月22日（金）～2026年6月7日（日）までの間、抜群の収納力と快適なフィット感を両立したWANDRD（ワンダード）のスリングバッグ「ローグスリング」を、20% OFFの特別価格でご提供する期間限定セール「SUMMER READY 20%OFF」を開催します。

ワンダードは、バックパック「PRVKE（プロヴォーク）」シリーズをはじめ、ダッフルバッグやスリングバッグ、ポーチなど、撮影から日常、旅までシームレスに使えるプロダクトを展開するアメリカのバッグブランドです。

今回対象となる「ローグスリング」は、優れた収納力と快適なフィット感を両立した大人気モデルです。 ダブルジッパーによるスムーズな開閉に加え、AirTag専用ポケットやSDカード専用ポケットを備え、撮影現場での使いやすさに優れています。

機材の出し入れを素早く行いたいときも、移動中の持ち歩きを快適にしたいときも、頼れる一品です。

本キャンペーンでは、全3サイズ・全3カラーのラインナップをご用意。

撮影、普段使い、旅行まで、さまざまなシーンにフィットするお気に入りのモデルをお選びいただけます。

この夏をもっと身軽に、もっと快適に。

理想のフットワークを叶える「ローグスリング」を、ぜひこの機会に手に入れてください。

「SUMMER READY 20%OFF」セール概要

6L / ブラック4L / エーゲブルー

＜実施期間＞

セール期間：2026年5月22日（金） - 2026年6月7日（日）

※各販売店の営業時間・在庫状況に準じます。

＜対象製品＞

ローグ スリング

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/179_1_f913eda1afa359fc1fa6115f69af0e70.jpg?v=202605190851 ]6L / ブラック9L / ワサッチグリーン

ローグスリングは、カメラを持って出かける日をもっと快適にしてくれる、高機能なスリングバッグです。

体に自然にフィットする形状で、移動中もずれることなく持ちやすく、必要な時にはバッグをさっと前に回してスムーズに機材へアクセスできます。

バッグ内部は、カメラ本体やレンズ、アクセサリー類をすっきり収納できる設計。中仕切りは機材に合わせて自由に調整できるため、自分のスタイルに合わせた使い方が可能です。さらに、PCやタブレット、小物類も整理しやすく、撮影に必要なアイテムをスマートに持ち運べます。

機材をしっかり守りながら、街歩きや旅行、日常のお出かけにもなじむ洗練されたデザインも魅力。

写真撮影はもちろん、動画撮影や出張、普段使いまで、幅広いシーンで活躍するバッグです。

＜収納目安 & スペック＞

◆ 9L

収納目安

レンズを装着したミラーレスカメラ1台、レンズ数本、アクセサリー

例）

・50mm F3.5を装着したフジフイルム GFX 100S、110mm F2、20-35mm F4

・24-70mm F2.8を装着したニコンZ8、14-24mm F2.8

・70-200mm F2.8Lを装着したキヤノン R5、24-70mm F2.8L

スペック

・外寸：H21.6 × W36.8 × D15.2cm

・内寸：H20.3 × W36.8 × D12.7cm

・容量：9L

・重量：800g

・同梱物：ディバイダー × 2、エラスティックストラップ × 2

◆ 6L

収納目安

レンズを装着したミラーレスカメラ1台、アクセサリー

例）

・24-70mm F2.8Lを装着したキヤノン R5

・24-70mm F2.8 GM IIを装着したソニー α7 IV

スペック

・外寸：H18.4 × W30.5 × D14cm

・内寸：H17.1 × W30.5 × D11.4cm

・容量：6L

・重量：700g

・同梱物：ディバイダー × 2、エラスティックストラップ × 2

◆ 4L

収納目安

コンパクトカメラまたはレンズを装着した小型ミラーレスカメラ、レンズ1本、アクセサリー

例）

・フジフイルム X100V

・18-55mm F2.8-4を装着したフジフイルム XT-5

・24mm F2.8、40mm F2.5、または50mm F2.5 Gを装着したソニー α7C

スペック

・外寸：H15.2 × W22.9 × D11.4cm

・内寸：H13.4 × W22.9 × D8.9cm

・容量：4L

・重量：420g

・同梱物：ディバイダー

販売エリア

オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

ワンダード製品のその他ラインナップや取り扱い販売店の詳細は、国内ブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/wandrd

注意事項

- 本キャンペーンは、対象期間中に国内正規販売店にて対象製品を新規購入された方に限ります。- 海外でのご購入や並行輸入品、中古品、アウトレット品、譲渡品、オークションなどでの購入）は、キャンペーン対象外となります。- 本キャンペーン対象品の取り扱い、在庫情報などについては、各販売店へお問い合わせください。- 本キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。- 製品の在庫状況は店舗により異なりますので、万一品切れの際はご容赦ください。

WANDRD（ワンダード）

ワンダードのストーリーは、ある兄弟がキッチンで交わした会話からはじまります。「カメラバッグは使いやすいものは見た目が気に入らない、見た目が気に入るものは使いづらいものばかりだ」と気づいたのです。「それなら、自分たちで世界一のトラベルカメラバッグをつくろう！」と、“PRVKE（プロヴォーク）”が生まれました。ワンダードは、製品を開発し製造するだけではありません。たくさんの人々が旅に出て情熱的な生活を送ることを応援するパートナーとして、ワンダードは存在しています。

ワンダードの製品ラインナップは、国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/wandrd

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/



※ 銀一株式会社は、ワンダード製品の日本総代理店です。

※ MacBook、AirTagは、Apple Inc.の商標です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。