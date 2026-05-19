分子機能研究所(所在地：埼玉県三郷市、代表：辻 一徳)は、同社が提供する「MFDD(Molecular Function Drug Design and Discovery)インシリコ創薬受託研究サービス」を活用した研究成果として、2025年に東京大学などの研究グループから複数の国際査読付き学術論文が発表されたことをお知らせいたします。

さらに2026年5月14日には、大阪大学との共同研究によるAI創薬分野の国際査読付き論文が出版されました。

これらの成果は、分子ドッキング、バーチャルスクリーニング(インシリコスクリーニング)、AI創薬技術などを活用した先進的なコンピュータ支援創薬(CADD)研究と、実験系創薬研究との連携によって創出されたものです。関連研究成果は、国内外の学会や国際シンポジウムでも発表されています。





MFDD インシリコ創薬受託研究サービス





分子機能研究所では、構造ベース創薬(SBDD)およびリガンドベース創薬(LBDD)を基盤に、AIツールを活用した高精度なインシリコ創薬支援を提供しており、創薬研究の効率化と成功確率向上に貢献しています。

また、生体高分子システムに全系量子化学計算を適用する次世代創薬技術「QMDD(Quantum Mechanics Drug Design)」の研究開発にも、1990年代後半より先駆的に取り組んでいます。

QMDD技術は、従来の計算創薬では困難だった高精度な相互作用解析や結合自由エネルギー評価を可能にする次世代創薬アプローチとして注目されており、同社では成果論文の発表や招待講演などの実績を有しており、既にMFDDサービスの一部として提供しています。









■2025年以降の主な学術研究成果

2025年発表論文(分子ドッキング、ホモロジーモデリング、バーチャルスクリーニング関連)

1. Effects of the number of ethylene glycol units on the efficacy of novel complex I inhibitor 9bw

Biochemistry and Biophysics Reports, 42, 101981, 2025

DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2025.101981

2. Gene-environment interaction modifies the association between hyperinsulinemia and serum urate levels through SLC22A12

The Journal of Clinical Investigation, 135, e186633, 2025

DOI: https://doi.org/10.1172/JCI186633

3. Identification of potential therapeutic agents for type I interferonopathy using iPSC-based disease modeling

Journal of Clinical Immunology, 45, 140, 2025

DOI: https://doi.org/10.1007/s10875-025-01933-8





2026年発表論文(AI創薬関連)

4. Identification of non-hydroxamate histone deacetylase 8 inhibitors using deep learning-based screening of two-dimensional molecular images

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 139, 118694, 2026

DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2026.118694









■「MFDDインシリコ創薬受託研究サービス」について

MFDDインシリコ創薬受託研究サービスは、単なる受託計算サービスではなく、事前検証や論文調査を踏まえたうえで、研究課題ごとに最適化したオーダーメイド型の創薬研究支援を提供するサービスです。

AI創薬を含む最先端の構造ベース創薬(SBDD)、リガンドベース創薬(LBDD)、量子化学創薬(QMDD)などのコンピュータ支援創薬(CADD)技術を活用し、以下のような創薬探索研究の幅広い領域に対応しています。





・分子ドッキング

・バーチャルスクリーニング

・分子動力学シミュレーション

・ホモロジーモデリング

・タンパク質・核酸モデリング

・ファーマコフォア解析

・QSAR解析

・QM/MM計算

・全系量子化学計算

・ADMET予測

・合成ルート設計

・リード最適化

・AI創薬解析 など





また、医薬品分野に加え、農薬、機能性食品、サプリメント、化粧品材料など幅広い分野での研究支援実績があります。

さらに、独自開発ソフトウェアとオープンソースプログラムを融合した高度自動化システムを構築しており、高品質かつ費用対効果に優れた創薬研究支援を実現しています。

大学研究機関や政府系研究機関に限らず、民間企業からの研究相談・技術相談にも幅広く対応しており、多様な研究開発ニーズに応える体制を整えています。

創薬研究やインシリコ解析に関するご相談を随時受け付けています。









■分子機能研究所概要

代表者 ： 辻 一徳(博士＜薬学＞・東京大学／大阪大学招聘教員／

東京医科歯科大学・東京科学大学非常勤講師(～2025年)／

横浜国立大学非常勤教員)

所在地 ： 〒341-0037 埼玉県三郷市高州2-105-14

設立 ： 2003年7月1日

事業内容： 創薬化学研究、構造ベース創薬システム研究開発・販売、

インシリコ創薬受託研究・共同研究・コンサルティング、

受託計算化学(代行計算)および創薬化学分野の人材育成事業

URL ： https://www.molfunction.com/jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

分子機能研究所 サポート

TEL ： 048-956-6985

お問い合せフォーム： https://www.molfunc.com/