JOYSOUND、VTuberシーンを盛り上げる新YouTube番組「バーチャルうたじまん」を5月26日（火）22時 配信開始！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）は、“推し”の歌をもっと楽しむ新YouTube番組「バーチャルうたじまん」を、JOYSOUND公式YouTubeチャンネル「JOYSOUND CHANNEL」にてスタートします。初回配信は2026年5月26日（火）22時。毎回5名のVTuberが集結し、歌とトークでガチンコ勝負を繰り広げる番組です。今後も継続的に配信してまいります。

本番組では、JOYSOUNDが提供する配信者向けカラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を活用。本格カラオケで歌う“推し”の本気の歌声を、視聴者のみなさんと一緒に応援できる番組です。VTuberファンの皆さまには“推し”を応援する新たな楽しみを、配信者や関係企業の皆さまには「カラオケJOYSOUND for STREAMER」の活用イメージや魅力を知っていただく機会を提供します。なお、本番組は、CSP（株式会社KADOKAWA）、および配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」の制作協力のもとお届けします。

▽カラオケJOYSOUND for STREAMER 公式サイト 番組特設ページ

https://streamer.joysound.com/event/utajiman

■番組内容

毎回登場するのは、5名のVTuberゲスト。「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を使った歌唱パフォーマンスで、それぞれの“歌のチカラ”を見せつけます。歌の合間にはMC・コメンテーターとのトークコーナーも。普段の配信では見られないゲストの素顔や、活動への想い、人となりまで深掘りしていきます。歌で惹かれて、トークで好きになる――そんな番組です。

■出演者

MCを務めるのは、ネット番組の最前線で活躍する百花繚乱（ひゃっかりょうらん）さん。コメンテーターには、元宝塚歌劇団花組所属の花奈澪（はななみお）さんが登場し、舞台で磨かれた感性で歌とパフォーマンスに鋭い視点を届けます。ネットカルチャーをよく知るお二人が、毎回のステージを盛り上げます。

【MC】百花繚乱(ひゃっかりょうらん)【コメンテーター】花奈澪(はななみお)

第1回の出演者は、リリネーヴェさん、幽音しの（かすかねしの）さん、宇賀神八切（うがじんやぎり）さん、ルチア・ラエティティアさん、陽月るるふ（ひづきるるふ）さんに決定。（順不同）そしてこの番組、その日の主役を決めるのは視聴者のみなさんです。出演者の中から“その日のチャンプ”を決定する応援企画を実施。視聴者のみなさんのコメントがそのまま結果を左右するガチの参加型企画ですので、ぜひ“推し”を応援しにきてください。

JOYSOUNDはこれからも、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を通じて、VTuberをはじめとする配信者・クリエイターの“歌う表現”を応援していきます。「バーチャルうたじまん」が、推しの新しい一面に出会える場所になりますように。今後の展開にぜひご期待ください。

■第一弾：5月26日（火）出演者（順不同）

メタスト

リリネーヴェ

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@monst_metast

X：https://x.com/monst_metast

ななしいんく所属

幽音しの（かすかねしの）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Shino_Kasukane

X：https://x.com/Shino_Kasukane_

セブンス・トライ所属

宇賀神八切（うがじんやぎり）

YouTubeチャンネル：http://www.youtube.com/@ugajin_yagiri

X：https://x.com/Ugajin_Yagiri

ねくすとぴあ所属

ルチア・ラエティティア

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lucia_Laetitia

X：https://x.com/Lucia_Laetitia

陽月るるふ（ひづきるるふ）

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@RurufuHizuki

X：https://x.com/RurufuHizuki

■番組概要

▽番組名：バーチャルうたじまん

▽初回配信日時：2026年5月26日（火）22:00～

▽配信場所：JOYSOUND CHANNEL https://www.youtube.com/@joysoundofficial

▽出演

MC：百花繚乱 https://x.com/ryouran2525

コメンテーター：花奈澪 https://x.com/Namio_dao

▽出演者など最新情報はこちら

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」公式X：https://x.com/joysound_skara

■制作協力

▽CSP（株式会社KADOKAWA）

公式X：https://x.com/CreatorSupportP

▽Alive Studio byGMOペパボ

■「カラオケJOYSOUND for STREAMER」について

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、YouTubeやTwitchなどのライブ配信・動画投稿における「歌ってみた」や「歌枠配信」に対応した、配信者向けの個人用カラオケサービスです。JOYSOUNDが提供する4万曲以上の楽曲を安心して利用できるほか、配信に便利な機能や採点機能も搭載しており、30日3,500円から手軽に本格的な歌枠配信を始められます。

搭載機能：JOYSOUNDのカラオケ採点相当の採点機能、楽曲検索、キー変更、グリーンバック背景 など

配信可能プラットフォーム：YouTube、Twitch、ニコニコ動画、OPENREC.tv

▽公式ホームページ：https://streamer.joysound.com/

▽イメージ動画：https://www.youtube.com/watch?v=EGlxa6lvS0Q

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標または登録商標です。

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