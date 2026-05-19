6月14日は手羽先記念日　3日間限定のハズレなし “幻の手羽先くじ” 開催

株式会社エスワイフード

株式会社エスワイフード（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：山本久美）は、2026年6月14日（日）に創業45周年を迎えます。これを記念し、6月13日（土）～15日（月）の3日間限定で、全国の「世界の山ちゃん」（一部店舗を除く）にて、“幻の手羽先くじ”を実施いたします。世界の山ちゃんは、昭和・平成・令和と時代を駆け抜ける中で、多くのお客様に支えられてまいりました。今回の企画では、「あなたがいたから、45年」をテーマに、これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、山ちゃんとともに“過去・現在・未来”を感じていただける、ハズレなしのくじをご用意しました。

景品には、約50cm（1/2メートル級）の特大「幻の手羽先クッション」をはじめ、45周年限定「ぷっくりシール」など、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをご用意しております。世界の山ちゃんらしい遊び心あふれる景品を通じて、45周年をお楽しみいただける内容となっております。

また、公式X「世界の山ちゃん 鳥男のつぶやき」（@yamachan614）では、「#手羽先記念日」を付けて世界の山ちゃんとの思い出をコメントしていただいた方を対象に、45周年限定「ぷっくりシール」が当たるキャンペーンを、6月1日（月）～6月12日（金）の期間で開催いたします。

私たちが45年間積み重ねてきたのは、45年分のお客様との思い出です。これからも世界の山ちゃんらしい遊び心を大切にしながら、全国のお客様とともに45周年を盛り上げてまいります。

■世界の山ちゃん

1981年に愛知県名古屋市で創業した、全国および海外に展開する人気居酒屋チェーン。看板商品の「幻の手羽先」は、コショウ辛さがやみつきになる一品です。その味の決め手となるのは、独自製法の「幻のコショウ」です。幻のコショウは、創業者が試行錯誤の末に生み出した唯一無二のコショウです。

公式サイト：https://www.yamachan.co.jp/

公式Twitter(X)：https://x.com/yamachan614

公式Instagram： https://www.instagram.com/sekainoyamachan_official/

■手羽先記念日とは

世界の山ちゃんの創業日である6月14日は、「手羽先記念日」として一般社団法人 日本記念日協会より正式に認定されています。これは、1981年6月14日に「世界の山ちゃん」1号店（串かつ・やきとり やまちゃん）が開店したことに由来しています。「幻の手羽先」を通じて、たくさんのお客様に支えていただいた感謝の気持ちを込めるとともに、より多くの方に手羽先のおいしさを楽しんでいただきたいという想いから、2007年11月に弊社創業記念日である6月14日を「手羽先記念日」として制定いたしました。

■「手羽先記念日」世界の山ちゃん45周年 記念企画

6月13日・14日・15日の3日間限定開催 幻の手羽先くじ

開催期間：2026年6月13日（土）～6月15日（月）

開催店舗：世界の山ちゃん国内居酒屋店舗 (ナゴヤドーム店・テイクアウト専門店を除く)

一番軒＋世界の山ちゃん（小牧店・浄心店）

期間中、店内飲食にて「幻の手羽先」を1人前注文ごとに1回、くじを引いていただけます。45周年限定「ぷっくりシール」をはじめ、復刻オリジナルグッズなど、世界の山ちゃんの“これまで・今・これから”を感じられる景品をご用意しました。ハズレなしでお楽しみいただけます。※景品がなくなり次第終了となります。

■Wチャンス 「幻の手羽先クッション」が当たる！

幻の手羽先クッション（通常の幻の手羽先の約45倍サイズ！ ※自社調べ）

特賞「幻の手羽先クッション」は、くじにご参加いただいたすべてのお客様に当選のチャンスがあります。専用フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で45名様にプレゼント。ご応募には、くじに記載されている「シリアルナンバー」が必要となります。当選番号は世界の山ちゃん公式X「鳥男のつぶやき」（@yamachan614）にて発表いたします。

■商品一覧

【幻のなつかシール賞】45周年限定「ぷっくりシール」【あの頃の山ちゃん賞】復刻グッズ ※ランダム3種【山ちゃん愛賞】オリジナルキーホルダー ※ランダム4種【未来の思い出賞】幻の手羽先1人前無料券【日常に山ちゃん賞】45周年限定ステッカー ※ランダム３種

■45周年限定「ぷっくりシール」が当たる Xキャンペーン

開催期間：2026年6月1日（月）11:00 ～ 6月12日（金）23:59

応募方法：１. 世界の山ちゃん公式X（@yamachan614）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

３.「#手羽先記念日」をつけて、世界の山ちゃんとの思い出をコメント

賞品： 抽選で45名様に45周年限定「ぷっくりシール」をプレゼント

■創業45周年記念 手羽先記念日 特設サイト

詳細は、世界の山ちゃん公式HP内、創業45周年記念 手羽先記念日 特設サイトをご覧ください。

（https://www.yamachan.co.jp/info/campaign2026.php）

株式会社エスワイフード

営業企画部 広報担当宛 syfood-kikaku@yamachan.co.jp