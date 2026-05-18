ガンバ大阪がACL2優勝、大阪ブルテオンがSVリーグ優勝 ～ガンバ大阪と大阪ブルテオンがダブル優勝～

パナソニックグループ

パナソニック スポーツ株式会社は、傘下クラブの「ガンバ大阪」（サッカー）と「大阪ブルテオン」（バレーボール）が、それぞれの大会で優勝を果たしました。

ガンバ大阪は、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）2025/26において、2026年5月17日（日本時間）にサウジアラビア・リヤドで開催された決勝戦でアルナスル（サウジアラビア）に1-0で勝利し、優勝を果たしました。アジア最強とも言われる相手を破り、クラブ通算10冠目を達成。2008年のACL優勝以来のアジアタイトル獲得です。

大阪ブルテオンは、2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIPにおいて、2026年5月15・16・17日に横浜アリーナで開催されたファイナルでサントリーサンバーズ大阪に2勝1敗で勝利し、初優勝を果たしました。Vリーグ時代を含めて通算7シーズンぶり7度目の優勝です。

両クラブは今後も、世界一のクラブを目指し、さらなる挑戦を続けていきます。

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]ガンバ大阪がACL2優勝、大阪ブルテオンがSVリーグ優勝（2026年5月18日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260518-2

＜関連情報＞

・AFCチャンピオンズリーグ2 公式サイト

https://www.the-afc.com/en/club/afc_champions_league_two/home.html

・2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 大阪ブルテオンがチャンピオンシップ優勝

https://www.svleague.jp/ja/sv_men/topics/detail/24075

・2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP 公式サイト

https://www.svleague.jp/special/2526championship/men/

・ガンバ大阪

https://www.gamba-osaka.net/

・大阪ブルテオン

https://www.osaka-bluteon.com/

・パナソニック スポーツ株式会社

https://panasonic.co.jp/sports/