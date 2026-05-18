【ホテルニューグランド】風薫る、夏の美食（イタリアンレストラン イル・ジャルディーノ）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10／総支配人 木曽博文）では、2026年6月1日（月）～8月31日(月)の期間、夏ならではの味覚を満喫する期間限定ディナーコース「風薫る、夏の美食」を販売します。

風薫る、夏の美食 / イル・ジャルディーノ

しっとりとした生ハムにロディジャーノチーズと旬の食材を合わせた前菜、旬の雲丹とトマトを使用した南イタリアを感じさせるパスタ、牛ロースのグリエと夏野菜に爽やかなヴェルデソースを合わせ、仕上げに夏トリュフをあしらったメインディッシュ、デザートには季節のフルーツを主役に軽やかなヨーグルトのエスプーマとメレンゲを合わせたマチェドニアをご用意しました。

前菜からデザートまで季節の風薫る味わいをご堪能いただけます。

目の前に広がる庭園の煌めくイルミネーションとともに、心地よく吹く夜風を感じながらごゆっくりお食事をお楽しみください。

提供期間 2026年6月1日（月)～8月31日（月） 17：00～21：00（L.O.20:00）

価格 フルコースディナー \14,547～

（前菜・パスタ・魚料理・肉料理・パン・デザート・コーヒー）

メインチョイスディナー \12,017～

（前菜・パスタ・メイン料理・パン・デザート・コーヒー）

※価格は全て税金・サービス料込み

※天候・入荷状況によりメニュー内容・産地が変更になる場合があります。

提供店舗 本館1階イタリアンレストラン イル・ジャルディーノ

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/menu/ilgiardino-summer/

お問合せ 本館1階イタリアンレストラン イル・ジャルディーノ または レストランリザベーション課

045-681-1841（代）

<風薫る、夏の美食>

<メニュー>

生ハムとロディジャーノチーズ イル・ジャルディーノスタイル雲丹の冷製カッペリーニ本日の魚と海老のヴァポーレ ニンニククリーム バルサミコ国産牛ロースのグリエ 夏トリュフ ヴェルデソース季節のフルーツ マチェドニア

※天候・入荷状況によりメニュー内容・産地が変更になる場合があります。

【本館1階イタリアンレストラン イル・ジャルディーノ】

イタリア各地の味わい豊かな郷土料理の数々を旅するようにお楽しみいただける「食を楽しむイタリアンダイニング」がコンセプトのレストランです。

“もっと楽しく、もっと気軽に”をテーマに、ダイニングテーブルを囲むように和気あいあいと語らい過ごすひとときを、本格イタリア料理とともにどうぞごゆっくりとお楽しみください。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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