夏目前！プールと言えば「東京サマーランド」！「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク！『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」イベントの開催が決定

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、国内最大級のウォーターパークである人気施設「東京サマーランド」と初のコラボレーションイベントとして、「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク！『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」を、2026年5月17日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、Vライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

今回、さまざまなプールやウォータースライダーを備え遊園地も併設した国内最大級のウォーターパークである「東京サマーランド」とのコラボレーションイベントを通して、より多くの方にイチナナVライバーの魅力を知っていただきライブ配信を楽しんでいただきたいという思いから、オーディションイベントとして開催することが決定いたしました。

「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク！『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」は、「17LIVE」で活動中のVライバーの方であれば、どなたでも参加が可能です。本日より開催する「1/2（第1弾）」および6月1日（月）から開催する「2/2（第2弾）」の本イベントの「コラボメニュー販売権争奪戦」ランキングにおいて上位入賞した8名の方は、コラボメニュー販売権を獲得し、2026年9月の限定期間においてご自身のイラストが掲載されたコラボメニュー各種印刷物に掲載されます。ほかにも園内の等身大パネル掲載件や、園内ナレーション出演権、オリジナル懸垂幕掲載権などさまざまなプライズをご用意しています。

夏本番を目前に控え、猛暑の期間に多くの方が訪れる国内最大級の人気ウォーターパークとの初となるコラボレーションイベント、および園内を彩るイチナナVライバーにぜひご注目ください。

「-Vライバー限定- 国内最大級のウォーターパーク！『東京サマーランド』コラボメニュー争奪戦」の概要は、以下の通りです。

■開催期間

・1/2（第1弾）： 2026年5月17日（日）～5月31日（日）

・2/2（第2弾）： 2026年6月1日（月）～6月16日（火）

■参加条件

・17LIVEアカウント（日本での認証ライバー契約）をお持ちのVライバーの方

・本人がお一人で出演等ができるライバーの方

※同伴者や動物およびペットなどと一緒に参加することはできません

・グループアカウントの場合でもお一人の出演となります

・入賞時に普段Vライバーとしてご活動中のご自身の立ち絵をご提出いただける方

※全身の立ち絵（aiデータ必須）のご提出をお願いいたします

・Discordサーバーでの密なやりとりができる方

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方

■プライズ（一部）

・コラボメニュー関連プライズ

（コラボメニュー選択権、コラボ缶バッジ集合掲載権、ストロータグ個別掲載権、等身大パネル掲載権、オリジナル懸垂幕掲載権、コラボポスター掲載権、園内ナレーション出演権、公式HP NEWSページ掲載権 など）

・「東京サマーランド」無料招待券（1名分）

・プライズ掲出支援金

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※万が一、東京サマーランドの施設イメージを著しく損なう可能性があると判断された場合など、入賞順位にかかわらず入賞を取り消す場合がございます

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

東京サマーランドについて

「東京サマーランド」は、東京都あきる野市にある、ウォーターパークを中心とした総合レジャー施設です。様々なプール、ウォータースライダー、温浴プールのほか、子ども用プール、遊園地の乗り物なども充実しているため、家族で楽しむことができます。7月から9月に利用できる屋外プールエリアの目玉は、2024年にオープンした波のプールと流れるプールの特徴を融合させた東京サマーランド史上最高の冒険体験型プール「MONSTER STREAM」、総延長約650mの日本最大級の流れるプール「グレートジャーニー」等があります。屋内プールエリアは大きな波が押し寄せる波のプール「コバルトビーチ」を中心に、天候を気にせずに遊ぶことができます。

HP：https://www.summerland.co.jp/

X：https://x.com/TokyoSummerland

Instagram：https://www.instagram.com/tokyosummerland/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCY6x2nCqzFncuD9ZT9ZXnfw

※本イベントに関する東京サマーランドへのお問い合わせはお控えください。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw