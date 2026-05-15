開示事項の経過 ー 販売用不動産の売却および建築工事請負契約締結に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）の連結子会社である株式会社シーラは、2026年3月27日付け「販売用不動産の売却等に関するお知らせ」にて公表した販売用不動産(以下、「本件不動産」といいます。) につき、本日決済および引き渡しを完了し、また、本件不動産において売却先が建築を予定する建物の建築工事請負契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

売却物件および取引の概要

物件概要

販売用不動産の売買契約

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/123_1_71d7701a4846f33569f8aa27775d4e88.jpg?v=202605150551 ]

（※）売却価格については、シーラおよび売却先との守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきますが、いずれも当社の直前会計年度（2025年5月期における売上高の10%に相当する額以上であります。また、当社は、2026年5月期より連結決算に移行いたします。

決済および引き渡し日程：2026 年5月15 日

建築工事請負契約：2026年5月15日

建設工事および取引の概要

請負建設工事概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/123_2_4c3da4bb4b2092c76fb7f030fc6e15fd.jpg?v=202605150551 ]

（※）請負建築工事金額については、シーラと契約の相手方との守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきますが、いずれも当社の直前会計年度（2025年5月期）における売上高の10%に相当する額以上であります。また、当社は、2026年5月期より連結決算に移行いたします。

今後の見通し

販売用不動産の売却による売上、利益は 2026 年5月期第4四半期に計上予定です。

建築工事請負による売上、利益は予定通りに工事が進んだ場合、建築工事予定期間中の2026年10月～ 2028年8月にわたって、工事進行基準に合わせて計上を見込んでおります。

なお、本件売却による売上、利益は 2026年5月期業績予想には含まれておりませんが、現時点では業績予想の修正は予定しておりません。ただし他の要因を含めまして、業績予想の修正が必要になる場合は、速やかにお知らせいたします。

また、本件売却が来期（2027年5月期）以降の売上、利益に及ぼす影響については、確定した際に改めて開示いたします。

補足資料はこちら(https://syla-holdings.jp/wp-content/uploads/2026/03/d9612693f99c35fa103f0e94cae7d6ec.pdf)をご覧ください。2026年3月27日付け「販売用不動産の売却等に関するお知らせ」にて公表

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640