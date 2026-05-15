oimo＆coco.本店で5月16日(土)【もいもいマルシェ開催】おいもといっしょに家族でホッとなる休日を。大人気のフード＆スイーツ店が集結。就労継続支援B型ここっとによる縁日も同時開催 in 静岡市
詳細
もいもいマルシェ
日付：5月16日 土曜日
時間：11時～15時
場所：oimo＆coco.本店駐車場
静岡県静岡市与左衛門新田26－1 （西ヶ谷運動場近く・美和街道沿い）
出店店舗一覧
熟成豚肉ダイニング HAM
Instagram @jukuseibuta_ham
熟成豚の串焼き、肉巻きおにぎり 他
1週間熟成した豚は、炭火でじっくり焼き上げることで旨みと脂の甘みが際立ちます。
熟成豚肉ダイニング HAM
J baked
Instagram @jbaked_1984
焼きたてメロンパン、富士山天然氷のかき氷、ロングチュロス
キッチンカーで焼く焼きたてメロンパンはサクッとふんわり。暑い時期は純度の高い天然氷を薄く削った、ふわふわのかき氷もぜひどうぞ。
J baked
一菓 ～glutenfree sweets～
Instagram @ichi__.ka
米粉のケーキ、焼き菓子
米粉スイーツ専門店。人気No.1はさっぱりまろやかなプレーンのバスクチーズケーキです。
一菓 ～glutenfree sweets～
ふわとろたこ焼き あじたま
Instagram @ajitama_takoyaki
ふわとろたこ焼き
外はふんわり、中はとろ～り。本場大阪のふわとろたこ焼きを出来立て熱々で提供します。限定メニュー＆シールは早いもの勝ち！
ふわとろたこ焼き あじたま
テラカドコーヒー SHIZUOKA WAGON
Instagram @terakado_shizuoka
シュガーバタークレープ各種、カフェオレ、レモンスカッシュ、レモネード
定番のじゅわじゅわサクサクのシュガーバター、大人な味わいのシナモンシュガー・ハニーシュガーも人気です。注文を受けてから一枚一枚丁寧に焼き上げます。
テラカドコーヒー SHIZUOKA WAGON
就労継続支援B型事業所「ここっと」 縁日遊びで地域との交流を促進
就労継続支援B型 ここっと《静岡市》
oimo＆coco.本店の敷地内には、就労継続支援B型事業所「ここっと」があります。
ここっとのみなさんは、oimo＆coco.自慢のおいもを練り込んだ手づくりクッキーを一枚一枚ていねいに焼き上げているほか、思わず笑顔になる楽しい縁日遊びも用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。
おいもの甘い香りに誘われて、ふらっと立ち寄っていただけたらうれしいです。お子さまも、大人の方も、どなたでも大歓迎。ぜひ、遊びに来てください。
就労継続支援B型の利用を考えている方やご家族の方に向けて、施設の見学も随時受け付けています。「ちょっと気になるな」くらいの気持ちで構いません。お気軽にお問い合わせください。
ここっとホームページ https://cocot.org/#blog(https://cocot.org/#blog)
ここっといこーっと♪
おいもと一緒に働ける就労継続支援B型
生芋の洗浄・選別・パッケージ作業から
PC、農作業まで幅広い活動を用意しています
送迎・昼食無料
静岡市葵区与左衛門新田26-1
限定グッズと金券がはいったハズレなしのおいもガチャ開催！
ACCESS
店舗情報
oimo&coco.（おいもここ）本店
営業時間：11:00～18:00
定休日：毎週水曜日
所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1
駐車場：12台
もいもいマルシェ
開催日：毎月第二土曜日
開催時間：11:00～15:00
会場：oimo&coco. 本店駐車場
所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1
（西ケ谷運動公園近く）
駐車場 oimo＆coco. 本店駐車場 ３～５台
臨時駐車場 本山製茶駐車場 １０台
https://www.instagram.com/oimococo_shizuoka
全国店舗一覧
https://shops.oimo-coco.jp