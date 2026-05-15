oimo＆coco.本店で5月16日(土)【もいもいマルシェ開催】おいもといっしょに家族でホッとなる休日を。大人気のフード＆スイーツ店が集結。就労継続支援B型ここっとによる縁日も同時開催 in 静岡市

詳細

株式会社nonii

もいもいマルシェ

日付：5月16日 土曜日

時間：11時～15時

場所：oimo＆coco.本店駐車場

静岡県静岡市与左衛門新田26－1 （西ヶ谷運動場近く・美和街道沿い）

出店店舗一覧

熟成豚肉ダイニング HAM

Instagram @jukuseibuta_ham

熟成豚の串焼き、肉巻きおにぎり 他

1週間熟成した豚は、炭火でじっくり焼き上げることで旨みと脂の甘みが際立ちます。

熟成豚肉ダイニング HAM



J baked

Instagram @jbaked_1984

焼きたてメロンパン、富士山天然氷のかき氷、ロングチュロス

キッチンカーで焼く焼きたてメロンパンはサクッとふんわり。暑い時期は純度の高い天然氷を薄く削った、ふわふわのかき氷もぜひどうぞ。

J baked



一菓 ～glutenfree sweets～

Instagram @ichi__.ka

米粉のケーキ、焼き菓子

米粉スイーツ専門店。人気No.1はさっぱりまろやかなプレーンのバスクチーズケーキです。

一菓 ～glutenfree sweets～

ふわとろたこ焼き あじたま

Instagram @ajitama_takoyaki

ふわとろたこ焼き

外はふんわり、中はとろ～り。本場大阪のふわとろたこ焼きを出来立て熱々で提供します。限定メニュー＆シールは早いもの勝ち！

ふわとろたこ焼き あじたま

テラカドコーヒー SHIZUOKA WAGON

Instagram @terakado_shizuoka

シュガーバタークレープ各種、カフェオレ、レモンスカッシュ、レモネード

定番のじゅわじゅわサクサクのシュガーバター、大人な味わいのシナモンシュガー・ハニーシュガーも人気です。注文を受けてから一枚一枚丁寧に焼き上げます。

就労継続支援B型事業所「ここっと」 縁日遊びで地域との交流を促進

就労継続支援B型 ここっと《静岡市》

テラカドコーヒー SHIZUOKA WAGON

oimo＆coco.本店の敷地内には、就労継続支援B型事業所「ここっと」があります。

ここっとのみなさんは、oimo＆coco.自慢のおいもを練り込んだ手づくりクッキーを一枚一枚ていねいに焼き上げているほか、思わず笑顔になる楽しい縁日遊びも用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。

おいもの甘い香りに誘われて、ふらっと立ち寄っていただけたらうれしいです。お子さまも、大人の方も、どなたでも大歓迎。ぜひ、遊びに来てください。

就労継続支援B型の利用を考えている方やご家族の方に向けて、施設の見学も随時受け付けています。「ちょっと気になるな」くらいの気持ちで構いません。お気軽にお問い合わせください。

ここっとホームページ https://cocot.org/#blog(https://cocot.org/#blog)

ここっといこーっと♪

おいもと一緒に働ける就労継続支援B型

生芋の洗浄・選別・パッケージ作業から

PC、農作業まで幅広い活動を用意しています

送迎・昼食無料

静岡市葵区与左衛門新田26-1

限定グッズと金券がはいったハズレなしのおいもガチャ開催！

ACCESS

店舗情報

oimo&coco.（おいもここ）本店

営業時間：11:00～18:00

定休日：毎週水曜日

所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1

駐車場：12台

もいもいマルシェ

開催日：毎月第二土曜日

開催時間：11:00～15:00

会場：oimo&coco. 本店駐車場

所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1

（西ケ谷運動公園近く）

駐車場 oimo＆coco. 本店駐車場 ３～５台

臨時駐車場 本山製茶駐車場 １０台

Instagram

https://www.instagram.com/oimococo_shizuoka

全国店舗一覧

https://shops.oimo-coco.jp