物価高・人手不足時代の経営課題に対応/市川三郷町商工会が「支援制度活用セミナー」を開催

市川三郷町商工会申込は最下段の画像をご確認ください

原材料費やエネルギー価格の高騰、人手不足、最低賃金の引き上げ――。

地域の中小・小規模事業者を取り巻く経営環境は、近年大きく変化しています。

特に小規模事業者では、「価格を上げたくても上げられない」「人が採れない」「設備が古くなっているが更新できない」「販路を広げたいが何をすればよいか分からない」といった課題を抱える事業者も少なくありません。

一方で、日々の業務に追われる中で、「自社の課題を整理する時間がない」「補助金制度が複雑で分からない」「どの制度が自社に合うのか判断できない」といった理由から、支援制度を十分活用できていないケースも多く見られます。

こうした背景を受け、市川三郷町商工会（山梨県西八代郡市川三郷町）は、令和8年5月28日（木）、中小・小規模事業者を対象とした「支援制度活用セミナー」を開催します。

今回のセミナーでは、“補助金の説明会”にとどまらず、「自社の課題に対して、どの制度が活用できそうか」を整理できる内容を目指しています。

近年は、単なるコスト削減だけでは経営改善が難しくなっており、

・省エネ設備導入による固定費削減

・業務効率化による省人化

・新商品や新サービス開発

・SNSやホームページを活用した販路開拓

・展示会出展による新規取引先開拓

など、“売上向上”と“利益確保”の両立が求められています。

しかし、これらの取り組みには一定の投資負担も伴います。

そのため、国や県の支援制度を活用しながら、経営改善や新たな取り組みにつなげていくことが、地域事業者にとって重要になっています。

また、地域全体としても、人口減少や地域内需要の縮小が進む中、単に現状維持を続けるだけでは事業継続が難しくなりつつあります。

設備更新による生産性向上、新たな販路開拓、新商品開発などに取り組む事業者が増えることで、

・地域事業者の収益力向上

・地域内雇用の維持

・地域産品やサービスの付加価値向上

・域外需要の獲得

などにつながることも期待されています。

今回のセミナーは、単なる制度周知ではなく、「まず自社の課題を整理し、次の一歩を考えるきっかけづくり」を目的として開催します。

当日は、山梨県商工会連合会の広域支援コーディネーターが講師を担当し、現在公募中または今後公募予定の4制度について紹介します。

紹介予定の制度は以下の通りです。

■山梨県中小企業等 生産性向上設備整備等支援補助金

機械設備導入や業務効率化、省人化など、生産性向上につながる取り組みを支援

■山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金

高効率設備、LED照明、空調更新、断熱改修など、エネルギーコスト削減につながる取り組みを支援

■やまなしイノベーション補助金

新商品・新サービスの新たな販路開拓を支援

■小規模事業者持続化補助金

チラシ、ホームページ、SNS活用、店舗改装、展示会出展など販路開拓を支援

「補助金」というと、“書類が難しい”“ハードルが高い”というイメージを持つ事業者も少なくありません。

一方で実際には、

・レジや厨房設備の更新

・作業効率化のための機械導入

・古くなった空調設備の更新

・ホームページやチラシの作成

・新商品のPR

・展示会出展

・SNSを活用した販促

など、比較的身近な経営課題にも活用されるケースが増えています。

特に、以下のような事業者を想定しています。

・補助金を使ったことがない方

・制度の違いが分からない方

・まずは情報収集したい方

・設備更新や省エネを検討している方

・販路開拓や売上アップを考えている方

・“何か始めたい”が整理できていない方

・自社が対象になるのか知りたい方

一方で、本セミナーは“初期段階向け”の内容です。

そのため、

・すでに申請予定制度が決まっている方

・申請書作成を進めている方

・見積取得や事業計画作成まで進んでいる方

・申請直前の確認や添削を希望する方

については、セミナー受講よりも、商工会での個別相談や専門家相談の方が適している場合があります。

そこで今回は、セミナー申込者を対象に、6者限定の個別相談会も実施します。相談は事前予約制で、1社25分。申し込み順で受付し、相談時間は事務局にて調整するため、時間帯を選ぶことはできません。

個別相談では、

「自社の取り組みが対象になるか」

「どの制度が活用しやすいか」

「設備投資と販路開拓のどちらを優先すべきか」

など、個別の状況に応じた相談が可能です。

ただし、相談会は“制度活用の方向性整理”を目的としており、申請書の作成代行や、その場での添削を行うものではありません。

市川三郷町商工会では、「補助金を取ること」を目的とするのではなく、“経営課題を整理し、自社に合った改善や挑戦につなげること”を重視しています。

今回のセミナーが、地域事業者にとって「まず何から始めるべきか」を考えるきっかけとなり、将来的な売上向上や経営改善、新たな販路開拓につながることを目指しています。

【開催概要】

■名称

支援制度活用セミナー

■日時

令和8年5月28日（木）14:00～15:00

■個別相談会

15:00～16:00

※セミナー申込者対象

※事前予約制

※1社25分

※最大6者限定

※申し込み順

※相談時間は選べません

■会場

市川三郷町生涯学習センター 研修室1

（山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1437-1）

※商工会館ではありません

■定員

１.セミナー

30名程度（先着順）

２.個別相談

６者限定(先着順・セミナー申込者のうち事前予約必須)

■参加費

無料

■対象

中小・小規模事業者（業種不問）

■申込締切

令和8年5月25日（月）15:00

【主催】

市川三郷町商工会

【お問い合わせ】

市川三郷町商工会

TEL：055-272-4711

FAX：055-272-4712

【申込方法】

別添チラシよりFAXまたは申込フォーム（QRコード）にて申し込み。