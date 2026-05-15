【ajour仙台三越店】ジュエリーリフォームAND金・プラチナ買取フェア

株式会社オリエント4C's

この度、ジュエリーのリフォーム・リペア専門店 ajour を運営する、

株式会社オリエント4C's（本社：東京都台東区、代表：三枝幹弥）は、仙台三越店にて【ジュエリーリフォームAND金・プラチナ買取フェア】を開催いたします。

受け継がれてきたジュエリーの魅力を大切にしながら、現在のライフスタイルに寄り添う新たなかたちへと生まれ変わらせるジュエリーリフォームやカスタマイズをご提案しております。



既存のデザインを活かし、リングからペンダントへなど異なるアイテムへ作り替えるカスタマイズをはじめ、チェーン切れや石外れ、リングのサイズ直しなどのリペア（修理）にも対応。

お客様一人ひとりの想いやご要望に寄り添い、長く愛されるジュエリーへと仕立て直します。

リフォーム・リペア実例

また、昨今資産運用の面でも注目の集まる世界共通資産の「金」や結婚指輪の定番「プラチナ」素材のジュエリーを、ajourではお客さまの目の前で査定を行い当日相場に基づく買取価格にてお買取りを行っております。

会期中は通常より5％UPの査定額で買取を承ります。

ぜひこのお得な機会にお持ち込みください。

ajourの買取3つのポイント〔https://ajour.jp/recycle/〕

１.明瞭価格で現金買取

当日の買取相場×グラム数で、現金買取いたします。

２.お客さまの目の前で査定を行います

お客さまの目の前で地金の重さを測り、その場で買取金額を提示いたします。

３.ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが査定します

査定は、ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが、1点1点丁寧に行います。

【概要】

■会期：2026年5月18日（月）～31日（日）

■会場：仙台三越 本館7階 宝飾サロン〈アジュール〉

※お品物の品数により対応時間が変わります。

※買取には、個人番号（マイナンバーカード）・運転免許証など本人確認ができる公的書類のご提示をお願いします。

※複数のお品物・高額品のご持参時は、30分ほど精査の時間を頂いております。精査後のお買取りになりますので、ご了承下さい。

※混雑時には、ご案内までお時間を頂戴する場合がございます。ご了承くださいませ