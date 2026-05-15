なりすましメール対策を強化　お客さまに「瞬時に視覚的な信頼」を。受信メールに公式ロゴを表示する「BIMI」を導入～さらなる安全・安心を提供～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん革新的・最先端」な取り組みとして、お客さまへ配信するメールの信頼性を視覚的に証明するため、2026年5月から、なりすましメール対策技術「BIMI（Brand Indicators for Message Identification）」（以下、「BIMI」）を導入することをお知らせいたします。当社からの正規メールであることを公式ロゴの表示により視覚的に証明いたします。これにより、なりすましなどの不安を解消し、お客さまに確かな安心と安全なメール利用環境を提供してまいります。

【BIMI導入のメール受信イメージ】

■導入の概要

・導入時期：2026年5月～

・対象メール：ファミマオンラインのメルマガをはじめとする、当社ドメイン（@family.co.jp）

※サブドメインを含む(@xxx.family.co.jp)）から送信されるメール

・表示条件：お客さまがBIMIに対応したメールソフト（Gmail、Yahoo!メールなど）をご利用の場合に表示されます。

■「BIMI」とは（企業ロゴ付きメール）

BIMIは、送信ドメイン認証技術（DMARC）を用いて、メールの送信者が正当な企業であることを証明すると同時に、受信者のメールボックスに企業の公式ロゴを表示させる新しい仕組みです。

これまで、メールの真偽を判断するには送信元アドレスを細かく確認する必要がありましたが、BIMIの導入により、ファミリーマートからお送りする正当なメールには受信画面で公式ロゴが表示されるようになります。これにより、お客さまは専門的な知識がなくても、視覚的に「このメールは本物である」と直感的に判断することが可能となり、より安全でストレスのないメール利用環境を提供いたします。

（BIMIはBrand Indicators for Message Identification の略称）

■「BIMI」導入の背景：セキュリティの高度化への対応

ファミリーマートでは、お客さまの大切な情報を守るため、継続的にメールセキュリティの強化に取り組んでおります。昨今、企業を装ったなりすましメールの手口が高度化・巧妙化していることを受け、当社では送信ドメイン認証技術「DMARC」のポリシーを最高レベルの「Reject（受信拒否）」に設定し、不正なメールの遮断を徹底してまいりました。

この強固なセキュリティ基盤に加え、さらにお客さまが安心してメールを開封できる環境を整えるため、視覚的な認証を可能にする「BIMI」の導入を決定いたしました。

■BIMI導入のメリット

BIMIは、DMARCを「Reject」に設定している信頼性の高い企業のみが利用できる技術です。

・公式ロゴの表示：GmailやiPhoneなどの対応メールアプリで、ファミリーマートからの正規メールの横に公式ロゴが表示されます。一目で「本物」と判別：視覚的に「ファミリーマートからの安全なメール」であることを確認でき、フィッシング詐欺への不安を解消します。

・認証マークの付与：Gmailでは企業ロゴ所有証明書（VMC）に基づく送信者が正当なロゴ所有者であることを示す「青色のチェックマーク」も表示され、二重の安心を提供します。

＜各用語について＞

・企業ロゴ所有証明書（VMC）

BIMIで表示するロゴが、商標登録された本物のロゴであることを証明する電子証明書です。人間でいうところの身分証明書にあたり、これを取得することがロゴ表示の条件です（VMCはVerified Mark Certificate の略称）。

・なりすましメール対策設定（DMARC）

自社のドメインになりすましたメールを、受信者（お客さま）に届けないようにするための設定です。企業ロゴを表示するには、このDMARCを設定し、なりすまし対策を強化することが必須です（DMARCはDomain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance の略称）。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html