お腹まわりを引き締め スマートなボディラインに　SIXPAD Boxer Pants 2（シックスパッド ボクサーパンツ2）

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」は、着るだけでお腹まわりを引き締め、スマートなボディラインに整えることで、日常の装いをスタイリッシュに見せるメンズ向けインナー「Boxer Pants 2（ボクサーパンツ2）」を2026年5月27日(水)に発売します。

従来モデルの「Boxer Pants（ボクサーパンツ）」をご愛用いただいているお客様の声をもとに、着脱のしやすさやインナーとしての使い勝手を見直し、改良したモデルです。お腹まわりを引き締めてボディラインを整えるという基本コンセプトはそのままに、日常生活の中でさらに快適に着用いただける着心地を追求しています。

SIXPADはこちら： https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

開発背景

日常生活の中で、体型やお腹まわりの変化を意識しながらも、本格的なトレーニングや新しい習慣を取り入れることにハードルを感じる人は少なくありません。忙しい日常の中では、「続けられるかどうか」が身体づくりやケアを考えるうえで重要なポイントになっています。

SIXPADの「Boxer Pants」は、そうした日常の中で着用するだけでお腹まわりを引き締め、スマートなボディラインを目指せるインナーとして2020年に誕生しました。仕事中や移動時など、様々なシーンに自然に取り入れられることにご好評をいただく一方で、実際に使い続けているお客様からは、「お手洗いの際の着脱の手間」や「動いたときのウエスト部のまくれ」など、着心地に対して小さなストレスの声もいただいていました。

今回の「Boxer Pants 2」は、 そうした“続けるうえでの小さな障壁”に改めて向き合い、従来モデルの特長である着圧によるお腹まわりの引き締めはそのままに、着脱性やフィット感など、よりインナーとして快適に、そして使いやすくなるよう改良をしました。

SIXPADがウェアやインナーを通して目指している「日常の中で、無理なく身体の基盤を支えること」、そして「より日常になじみ、使い続けられること」という考え方を、ボクサーパンツという形でさらに磨き上げたのが、「Boxer Pants 2」です。

商品特長

1．ボディラインを整える「着圧機能」

適度な腹圧でお腹まわりを360度しっかりと引き締め、ボディラインを整えます。腰や腹部の動きを考慮した設計で、着圧機能を備えながらも動きにくさやズレを解消。優れた動作性を実現しました。

2．快適な着心地

心地よい肌あたりを追求し、トップクラスの職人のみが実現できる縫製技術「フラットシーマ」※2を採用。縫い目が平坦なため、肌への摩擦を減らし、快適な着心地を叶えます。

※2 フラットシーマ

4本の針と6本の糸を使い、生地の端と端を突き合わせて（重ねずに）縫い合わせる特殊な縫製技術のこと。

3．いつでもスマートなボディラインに

インナーとして日常使いできるボクサーブリーフ一体型で毎日に取り入れやすいデザインです。

4．洗濯機で洗えてお手入れ簡単

洗濯機で洗うことが可能です。自宅で簡単にお手入れができるため、いつでも清潔な状態を保てます。

従来モデルをご愛用のお客様の声を反映し、より使いやすくアップデート

2020年に発売した「Boxer Pants」は、多くのお客様にご愛用いただいてまいりました。その中でいただいた「お手洗いでの着脱の手間」や「ウエストの着用感」、「毎日使いやすいデザイン性」についてのお声を反映し、より快適な着用感や使いやすさを追求しました。

Update Point 1：外出先でも快適な前開き設計

ポケット型の前開き設計で、お手洗いの手間を簡略化するデザインにアップデートしました。

Update Point 2：ズレずに安心のウエスト丈

従来モデルよりも、丈の長さを7cmアップしました。ウエスト上部まで覆うことによって、身体をひねる、前かがみなどになるなどの動作をしても捲れにくく、生地の丸まりを気にせず快適に着用いただけます。

Update Point 3：インナーとして馴染むデザイン

従来モデルと比較してロゴのサイズ感を抑え、位置も左サイドへ寄せることで洋服の中から透けないデザインにアップデートしました。

様々なシーンで、ボディラインを整えます

■日常で

お腹まわりのシルエットが気になる人に、

日常使いのインナーとして。

■ビジネスに

商談やプレゼンなど、

スマートさが特に求められるビジネスシーンに。

■特別な日に

結婚式やパーティーなど多くの人が集まる

特別なプライベートシーンに。

商品概要

商品名 ：Boxer Pants 2（ボクサーパンツ2）

価格 ：税込2,970円

発売日 ：2026年5月27日

対象 ：男性

サイズ ：M 推奨ウエスト76～84cm

L 推奨ウエスト84～94cm

LL 推奨ウエスト94～104cm

色展開 ：ブラック

素材 ：ナイロン90% ポリウレタン9% ポリエステル1%