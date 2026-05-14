ズーラシアンブラス(制作会社：株式会社スーパーキッズ)は、「音楽の絵本 ラボ」を7月26日(日)に、常陸大宮市文化センター●ロゼホールにて開催いたします。





音楽の絵本





イベント詳細： https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2607LAB/









■「音楽の絵本 ラボ」とは

全国のホールなどにパッケージで販売している『音楽の絵本』。ズーラシアンブラス主催公演では、「音楽の絵本 ラボ」として新作のお披露目など実験的なプログラムを行います。

今回は特別に、「音楽の絵本」誕生当初から長年愛され続けているコンセプチュアルなプログラムをお届けします。





ズーラシアンブラスと弦うさぎ





■「音楽の絵本」制作コンセプト

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。「ズーラシアンブラス」「音楽の絵本」はクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。









■クラシック、童謡、アニメ、ソロ、お笑い ズーラシアンブラスの全てが詰まったコンサート

「ウィリアムテル序曲」「メヌエット」などのクラシックの定番曲はもちろん、「さくらさくら」「キラキラ星幻想曲」などの童謡、また小さなお子様から年配の方まで人気の「となりのトトロメドレー」などを金管五重奏、弦楽四重奏に編曲しておとどけします。

また、インドライオンによるトランペットのソロ演奏や、ズーラシアンブラスお馴染みのお笑いネタも。ズーラシアンブラス誕生から26年間、みなさんに楽しんでいただいているプログラムです。





【公演概要】

音楽の絵本 ラボ(茨城公演)

開催日： 2026年7月26日(日)

時間 ： 開演14：00 開場13：15

出演 ： ズーラシアンブラス、弦うさぎ

場所 ： 常陸大宮市文化センター●ロゼホール 大ホール(茨城県常陸大宮市)





＜プログラム(予定)＞

*ウィリアムテル序曲

*メヌエット

*わらの中の七面鳥

*キラキラ星幻想曲

*ロンドンデリーの歌

*となりのトトロメドレー

*夢路より

*さくらさくら

*闘牛士のマンボ

*レイルロードファンタジー！

他





●チケット

全席指定 大人3,500円

学生(25歳まで)3,000円

子ども(3歳～小学生)2,500円

※0歳より入場可。3歳から有料。2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)。

※「学生」チケットでのご入場時は、学生証など確認できるものをご持参ください。





●プレイガイド

・スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/

・ローソンチケット

・常陸大宮市文化センター●ロゼホール(窓口販売のみ) TEL：0295-53-7200









【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。





ズーラシアンブラス





「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。

「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。





弦うさぎ





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