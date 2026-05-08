東京都葛飾区で老人ホーム・介護施設の紹介相談を行う「ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室」(運営:三ツ仲株式会社、所在地:東京都葛飾区小菅)は、ご本人とご家族のための冊子『介護施設の住まい選びハンドブック ― 「家族会議」から始まる、後悔しない施設選び』を制作し、5月より無料配布を開始いたします。





ふれあい入居サポート





■ 制作の背景 ― 「親を施設に入れるなんて、子として失格でしょうか」

当センターには、毎日のように施設入居に関するご相談が寄せられます。その中で最も多くお聞きするのが、「親を施設に入れるなんて、子として失格でしょうか」というご家族の言葉です。

施設入居は、ご本人だけの問題ではなく、費用の分担、面会の頻度、緊急時の方針、終末期の意向など、ご家族全員に関わる重大な決断です。一方で、介護に関する話し合いは感情が揺れやすく、「兄が勝手に決めた」「私は聞いていない」といった家族間の不和に発展するケースも少なくありません。

本ハンドブックは、こうした現場の声をもとに、「施設情報のカタログ」ではなく、ご家族が納得して結論にたどり着くための『話し合いの手引き』として制作いたしました。









■ ハンドブックの3つの特徴

1. 「家族会議」を軸にした構成

家族会議で話し合うべき7つのテーマ(本人の希望、在宅介護の限界、予算と費用分担、緊急時の方針など)と、円滑に進めるための5つのコツを具体的に解説。中立的な第三者を交える方法など、現場で実際に機能する進め方を紹介しています。

2. 「言いにくい不安」に正面から答える

「本人が嫌がっている」「兄弟間で意見が合わない」「施設で虐待されないか」など、ご家族が抱きやすい5つの典型的な不安について、現場の経験に基づいた考え方をお伝えします。

3. 「介護する人」の健康にも配慮

老老介護や共倒れのリスクなど、介護する側の負担にも踏み込み、施設入居を「逃げ」ではなく「家族と本人を守るための前向きな選択」として位置づけています。





介護施設の住まい選びハンドブック





■ ハンドブックの構成(全8章)

第1章 施設入居を考え始めたら/第2章 ご家族の気持ちを整理する/第3章 「家族会議」の進め方/第4章 施設の種類と費用/第5章 施設選びで大切なこと/第6章 施設見学のコツ/第7章 入居までの流れ/第8章 入居後の暮らしと家族の関わり









■ 配布概要

名称 ： 介護施設の住まい選びハンドブック ―

「家族会議」から始まる、後悔しない施設選び

ページ数 ： 全12ページ

費用 ： 無料

配布場所 ： ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室

東京都葛飾区小菅4-10-3 サンライズ綾瀬4階

(綾瀬中央メディカルモール内)

配布開始日 ： 2026年5月

お申し込み方法： 配布場所にて相談員までお申込みください。









■ ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室 概要

名称 ： ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室

運営会社： 三ツ仲株式会社

所在地 ： 〒124-0001 東京都葛飾区小菅4-10-3 サンライズ綾瀬4階

(綾瀬中央メディカルモール内)

アクセス： JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬駅」より徒歩約1分

電話 ： 0120-72-3668(通話料無料)

営業時間： 月～金 9：00～18：30/土 9：00～17：30/日 9：00～12：30

事業内容： 介護施設入居に関する相談・紹介及び仲介業務

届出 ： 高住連 高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(届出番号)25-0881

Web ： https://kaigo.ne.jp