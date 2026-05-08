TOKIUM AI請求照合、30万行のデータを最短15分で照合*¹

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、「TOKIUM AI請求照合」において、最大100MBのCSVファイル処理に対応したことをお知らせします。これにより30万行のデータであれば最短15分で照合が完了します *¹。

*1 カラム数が40列の場合。データ内容およびサーバー負荷状況により変動します。

TOKIUM AI請求照合の詳細：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/invoice-verification/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/invoice-verification/?utm_campaign=43247283-seikyusyougou_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=ai_seikyusyougou_0508)

■背景

発注データや検収データと請求書等の照合作業は、経理や購買部門の重要な業務です。商社や卸売業など取引明細が大量になる企業では、Excelなどの表計算ソフトやマクロでは処理が重くなり、作業をスムーズに進められないことが課題となっていました。

■アップデート内容

1. 最大100MBのCSVファイルに対応

データ量に応じて処理方式を最適化する、適応型分散処理技術の活用により大容量ファイルに対応。従来の10,000行から大幅に照合可能な行数を増加し、Excelでは処理できなかったCSVの処理も可能にしています。

2. バックグラウンド処理

大量データの処理中も、他の画面で作業が可能。「処理状況」画面で進捗を確認できます。

3. 複数ファイルの一括アップロード

月次で複数ファイルに分かれている場合も、一括でアップロード可能。

先行して試用した企業では、20万行規模のデータも数分で照合が完了することを確認しています。商社・卸売業のなかでも、品目数が膨大になりがちな建材分野や食品分野などで、月次の照合工数を大幅に削減できる見込みです。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

詳細を見る :https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/invoice-verification/?utm_campaign=43247283-seikyusyougou_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=ai_seikyusyougou_0508

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=43247283-seikyusyougou_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0508)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=43247283-seikyusyougou_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0508)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=43247283-seikyusyougou_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0508)