【ホテルヴィスキオ富山】五穀豊穣を願う伝統行事「津沢夜高あんどん祭」の世界を間近で体感！ミニあんどん ロビー展示のお知らせ

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルヴィスキオ富山（富山市明輪町：総支配人 高岡史明）は、2026年5月7日（木）から6月6日（土）まで、富山県小矢部市で開催される「津沢夜高あんどん祭」で練り歩くあんどんを小さくした「ミニあんどん」をロビーで展示いたします。

津沢夜高あんどん祭「夜高あんどん」 ※イメージ

富山県小矢部市で毎年6月第1金・土曜日に開催される「津沢夜高あんどん祭」は、高さ約6m、長さ約11mの大あんどん同士がぶつかり合い、相手の吊りものを壊す勇壮豪快な伝統行事です。吊りものは竹ひごで立体的に龍や蝶、牡丹などの骨組みを組み上げ、和紙を貼って赤・黄・紺など鮮やかな色彩で装飾。夜間には一層幻想的な雰囲気が演出されます。

- ミニあんどん 詳細ミニあんどん展示イメージ

ロビーでは「津沢夜高あんどん祭」で用いられる大あんどんの約1/10サイズのミニあんどんを展示します。今年の祭りは6月5日（金）・6日（土）、小矢部市津沢市街地で開催。大あんどんの練りまわしは19:00から、ぶつかり合いは21:00から行われます。ぜひ間近でその迫力ある祭りをご覧ください。

祭りの詳細は下記の小矢部市観光協会のホームページをご参照ください。

https://oyabe.info/3509/