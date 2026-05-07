求人サイト構築システム「jobMAKER」、国内最大級の求人まとめサイト「ギガバイト」とのシステム連携を開始

株式会社ガロア

採用支援テクノロジーを提供する株式会社ウィルビー（本社：東京都台東区、代表取締役：江本 亮）が展開する求人サイト構築システム「jobMAKER（ジョブメーカー）」は、株式会社ガロア（本社：東京都港区、代表取締役CEO：浅井亮祐、以下「ガロア」）が運営するアルバイト求人まとめサイト「ギガバイト(https://gigabaito.com/)」とのシステム連携を開始いたしました。

2026年、採用オウンドメディアは「構築」から「集客」の時代へ

2026年の採用市場は、少子高齢化に伴う若年層の減少や、企業の採用意欲の高止まりにより、依然として激しい「売り手市場」が続いています。こうした中、多くの企業が広告依存からの脱却を目指し、自社採用サイト（オウンドメディア）の運用を強化しています。

しかし、オウンドメディア運用において最大の障壁となっているのが「集客」です。せっかく自社の魅力を伝えるサイトを構築しても、大手求人媒体やSNSの波に埋もれ、ターゲットとなる求職者にたどり着けないケースが急増しています。

集客面でなぜ「ギガバイト」連携が有効なのか

本連携により、『jobMAKER』で構築された自社採用サイトの求人情報を、圧倒的な集客力を誇る『ギガバイト』へ掲載することが可能になります。

- 圧倒的な若年層へのリーチ力「ギガバイト」は本田翼さん出演のTVCMやSNS広告（YouTube, TikTok, Instagram等）に加え、JR東日本の交通広告など、オンライン・オフラインを横断した大規模プロモーションを展開しています。これにより、自社サイト単体ではアプローチが難しい若年層（30代以下がユーザーの75%）を強力に集客しています。- 13ヶ月連続アクセス数シェアNo.1の導線GMOリサーチ&AI社の調査において、アルバイト求人まとめサイトの月間利用ユーザー数・アクセス数シェアで13ヶ月連続No.1（2024年）を獲得。圧倒的な流入経路を確保しているサイトに掲載することで、自社サイトの露出度を即座に高められます。- 「オークション型応募課金」によって効率的な運用を実現ギガバイトはオークション型の応募課金を採用しており、予め設定した目標応募単価や予算内で応募数を最大化することが可能。しかも完全成果報酬型で、応募単価は2,500円から設定が可能です。

本連携の背景

企業の採用活動において、自社採用サイト（オウンドメディア）の重要性が高まる中、課題となるのは「いかにターゲットとなる求職者をサイトへ呼び込むか」という集客面です。

「jobMAKER」を利用する企業様が、より効率的に、かつ広範囲な求職者にアプローチできるよう、この度、圧倒的な若年層ユーザーを抱える「ギガバイト」とのシームレスな連携を実現いたしました。

本連携の概要

本連携により、「jobMAKER」で管理している求人情報を、手間なく「ギガバイト」へ掲載することが可能になります。求人連携の開始を希望されるお客様は、「ギガバイト連携希望」の旨をお申し出ください。

- XMLフィードによる自動更新原則1時間に1回の頻度で、「jobMAKER」上の求人情報を「ギガバイト」へ自動反映します。- 応募データの一元管理「ギガバイト」経由の応募は、自動で「jobMAKER」の管理画面へ取り込まれます。- 効率的な運用管理ツール「Qope」AI（機械学習）に基づいた入札最適化機能を備えたツール「Qope」を通じ、目標応募単価に合わせた効率的な運用が可能です。

サービス概要

jobMAKER（ジョブメーカー）

ウィルビーが提供する、高機能な求人サイト構築・運用システム。企業の採用ブランディングと採用DXを支援します。

ギガバイト

「ギガバイト」は全国200万件以上の求人情報を掲載し、1,000万人以上が利用するアルバイト求人サイトです。全利用者の約75%を39歳以下の層が占め、特に20代からの高い支持を得ていることを強みに、若手から働き盛り世代まで、幅広い業界の採用を支えています。

【会社概要】

株式会社ウィルビー

所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草5-66-5

設立：2017年8月

代表者：代表取締役 江本亮

事業内容：採用支援サービス（jobMAKER、ResuMAKER、HRデータワープ等）の提供

企業サイトURL：https://willb.co.jp/

株式会社ガロア

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

創 立：2014年4月1日

代表者：代表取締役CEO 浅井 亮祐

事業内容：インターネットを活用した送客プラットフォーム事業

企業サイトURL： https://www.galoisjapan.com

【本件に関するお問い合わせ先】

▼「jobMAKER」およびギガバイト連携に関するお問い合わせ

株式会社ウィルビー 営業担当

お問い合わせ：https://jobmaker.jp/contact/form01.php

メール：support@willb.co.jp

▼「ギガバイト」に関するお問い合わせ先

株式会社ガロア HR事業部

お問い合わせ：https://gigabaito.com/forkigyo/contact