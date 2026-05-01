『俺だけレベルアップな件：ARISE』祝！サービス開始2周年！2周年記念公式生放送を5月5日（火）19時より実施
ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けアクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、サービス開始2周年を記念した公式生放送を5月5日（火）19時より実施することをお知らせいたします。
◆祝！サービス開始2周年！記念公式生放送を5月5日（火）19時より配信
『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、サービス開始2周年を記念し、5月8日（金）に実施予定の大型アップデートの詳細をいち早く公開する公式生放送を、5月5日（火）19時より公式YouTube、X、TikTokにて配信いたします。
当日は、MCにOooDaさんを迎え、本作のメインキャストである「水篠旬」役の坂泰斗さん、さらに人気ストリーマー兼コスプレイヤーのみゃこさんをゲストとしてお招きし、2周年を記念した大型アップデートに関する新イベントや新キャラクター、新コンテンツなどの最新情報をご紹介いたします。
さらに、6月アップデートに関する最新情報もお届け予定です。加えて、恒例のチャレンジコーナーでは、達成報酬としてゲームアイテムがもらえる特別クーポンコードの配布も予定しています。ぜひご視聴ください！
------------------------------------------------------------
＜『俺アラ』 2周年記念公式生放送 概要 ＞
■放送日
2026年5月5日（火）19:00～（予定）
■生放送配信メディア
・YouTube Live：https://youtube.com/live/_7USefmnjvo?feature=share
・公式Xライブストリーム：https://X.com/Sololv_ARISE_JP
・公式TikTok Live：https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp
■出演者（敬称略）
（写真左より）MC：OooDa、ゲスト：坂泰斗、みゃこ
------------------------------------------------------------
◆「俺アラオリジナルグッズ5点セット」や出演者のサイン色紙が当たるフォロー＆リツイートキャンペーン開催！
生放送の実施を記念し、公式Xアカウント（@Sololv_ARISE_JP）をフォローのうえ、Xでのライブ配信投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で合計3名様にプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。
賞品には、『俺アラ』グッズなどを豪華に詰め合わせた「俺アラオリジナルグッズ5点セット」（2名様）と、出演者3名のサイン色紙（1名様）をご用意しております。ぜひご参加ください！
・『俺アラ』公式X：https://X.com/Sololv_ARISE_JP
※プレゼント対象の方には、後日公式アカウントからDMをさせて頂きます。
※キャンペーン参加には公式アカウントのフォローが必須となります。
『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。
・公式サイト
https://sololeveling.netmarble.com/
・公式フォーラム
https://forum.netmarble.com/slv_jp
・公式X
https://X.com/Sololv_ARISE_JP
・公式YouTube
https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP
・公式TikTok
https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp
◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆
Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。
・アプリダウンロード
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277
【Google Play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv
【Netmarble Launcher】（PC）
https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay
◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆
Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできる連想プレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。
◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆
［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE
［ ジャンル ］ アクションRPG
［ 提供元 ］ Netmarble Corp.
［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.
［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応
［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）
［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日
◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆
2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。
KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。
日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。
日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。
情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA
(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.
※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。