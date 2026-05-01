『俺だけレベルアップな件：ARISE』祝！サービス開始2周年！2周年記念公式生放送を5月5日（火）19時より実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けアクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、サービス開始2周年を記念した公式生放送を5月5日（火）19時より実施することをお知らせいたします。

◆祝！サービス開始2周年！記念公式生放送を5月5日（火）19時より配信

『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、サービス開始2周年を記念し、5月8日（金）に実施予定の大型アップデートの詳細をいち早く公開する公式生放送を、5月5日（火）19時より公式YouTube、X、TikTokにて配信いたします。

当日は、MCにOooDaさんを迎え、本作のメインキャストである「水篠旬」役の坂泰斗さん、さらに人気ストリーマー兼コスプレイヤーのみゃこさんをゲストとしてお招きし、2周年を記念した大型アップデートに関する新イベントや新キャラクター、新コンテンツなどの最新情報をご紹介いたします。

さらに、6月アップデートに関する最新情報もお届け予定です。加えて、恒例のチャレンジコーナーでは、達成報酬としてゲームアイテムがもらえる特別クーポンコードの配布も予定しています。ぜひご視聴ください！

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＜『俺アラ』 2周年記念公式生放送 概要 ＞

■放送日

2026年5月5日（火）19:00～（予定）

■生放送配信メディア

・YouTube Live：https://youtube.com/live/_7USefmnjvo?feature=share

・公式Xライブストリーム：https://X.com/Sololv_ARISE_JP

・公式TikTok Live：https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

■出演者（敬称略）

（写真左より）MC：OooDa、ゲスト：坂泰斗、みゃこ

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◆「俺アラオリジナルグッズ5点セット」や出演者のサイン色紙が当たるフォロー＆リツイートキャンペーン開催！

生放送の実施を記念し、公式Xアカウント（@Sololv_ARISE_JP）をフォローのうえ、Xでのライブ配信投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で合計3名様にプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

賞品には、『俺アラ』グッズなどを豪華に詰め合わせた「俺アラオリジナルグッズ5点セット」（2名様）と、出演者3名のサイン色紙（1名様）をご用意しております。ぜひご参加ください！

・『俺アラ』公式X：https://X.com/Sololv_ARISE_JP

※プレゼント対象の方には、後日公式アカウントからDMをさせて頂きます。

※キャンペーン参加には公式アカウントのフォローが必須となります。

『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://X.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】（PC）

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできる連想プレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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