海賊料理レストラン「海神人（あまん）の食卓」内の 2 階「-桟敷-」では、淡路島で育まれた鱧や雲丹、鯵などの海の幸と、淡路牛や初夏の旬野菜を贅沢に愉しめる『淡路島の初夏旬彩コース』を 5 月 1 日（金）から 6 月 30 日（火）の初夏限定で提供いたします。 -桟敷- 『淡路島の初夏旬彩コース』：https://amannoshokutaku.jp/news/sajiki/3457/

本コースは、淡路島の旬の恵みを鉄板料理で堪能できる全 4 種。価格帯ごとに内容が異なり、前菜からメイン、甘味に至るまで、初夏ならではの食材を段階的にお楽しみいただけます。 最もスタンダードな【葉桜コース】では、初カツオの炭火焼きや淡路牛サーロインステーキを中心に、旬の味覚を気軽に堪能。続く【早苗月コース】では、鱧の炙りとじゅんさいのコンソメジュレや淡路牛フィレ肉のタタキなど、初夏の代表食材を織り交ぜた構成となっています。さらに、ワンランク上の【若葉コース】では、淡路雲丹をのせた淡路牛フィレ肉の肉寿司や、黄金鯵の香草パン粉焼き、活け鮑の鉄板蒸しなど、海と山の恵みを贅沢に味わえる内容に。そして最上位の【薫風コース】では、伊勢海老のローストや淡路ビーフのステーキなど、淡路島を代表する高級食材をふんだんに使用した、特別な一皿が並びます。 コースの随所に登場する淡路島の初夏の風物詩“鱧”を使った「鱧の炙りとじゅんさい 初夏野菜コンソメジュレ」は、香ばしく炙った鱧の旨味に、みずみずしいじゅんさいと旬の野菜を閉じ込めた爽やかなコンソメジュレを合わせることで、香ばしさを引き立たせながらも、さっぱりとした味わいに仕上げています。また、「淡路ブランド沼島の黄金鯵の香草パン粉焼き」では、沼島周辺の良好な天然礁で豊富な餌を食べて育った、脂がとろけるように甘く、コクがある黄金鯵を、香り豊かなハーブとパン粉で焼き上げることで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感を愉しめます。 大きな窓越しには新緑の木々が広がり、淡路島の初夏の光と風を感じていただける「海神人の食卓」で、初夏のご褒美時間をお過ごしください。

海神人の食卓 -桟敷-『淡路島の初夏旬彩コース』 概要

提供期間： 5 月 1 日（金）～ 6 月 30 日（火） メニュー： ・【葉桜】8,000 円（税込）～／名 前菜／初カツオの炭火焼きレア ブッタネスカソース（温）、香川産さぬきのめざめロースト、北坂卵のフライドエッグ、パルミジャーノと焦がしトリュフバターソース サラダ／島サラダ 自家製玉ねぎドレッシング メイン／淡路牛サーロインステーキと焼き野菜 御飯／鮎原米、赤出汁、香物 甘味／淡路島産びわのセミフレッド ・【早苗月】13,000 円（税込）／名 アミューズ／ツツキーノ 前菜／初カツオの炭火焼きレア ブッタネスカソース（温）、淡路牛フィレ肉のタタキ バルサミコで煮詰めたサクランボのサルサ 魚料理／鱧の炙りとじゅんさい 初夏野菜コンソメジュレ サラダ／島サラダ 自家製玉ねぎドレッシング メイン／淡路牛サーロインステーキと焼き野菜 御飯／鮎原米 又は 焦がし醤油のガーリックライス、赤出汁、香物 甘味／淡路島産びわのセミフレッド ・【若葉】17,000 円（税込）／名 アミューズ／ツツキーノ 前菜／鱧の炙りとじゅんさい 初夏野菜コンソメジュレ 魚料理／淡路牛フィレ肉の肉寿司 淡路雲丹を乗せて、淡路ブランド沼島の黄金鯵の香草パン粉焼き 活け／活け鮑の鉄板蒸し 初夏の天然クレソンのピュレ お口直し／レモンのグラニテ メイン／椚座牛サーロインステーキと焼き野菜 御飯／鮎原米 又は 焦がし醤油のガーリックライス、赤出汁、香物 甘味／淡路島産びわのセミフレッド ・【薫風】20,000 円（税込）／名 アミューズ／ツツキーノ 前菜／淡路島鱧の炙りとじゅんさい 初夏野菜コンソメジュレ 活け／淡路島ブランド沼島の黄金鯵の香草パン粉焼き、活け鮑の鉄板蒸し 天然クレソンのピュレとバルセット、淡路産伊勢海老のロースト 淡路びわと白ワインソース お口直し／レモンのグラニテ メイン／淡路ビーフサーロインステーキと焼き野菜 御飯／鮎原米 又は 焦がし醤油のガーリックライス、赤出汁、香物 甘味／淡路島産びわのセミフレッド 備考： 仕入れ状況により、内容の一部を変更する場合がございますので、予めご了承ください。 詳細・予約： https://amannoshokutaku.jp/news/sajiki/3457/ HP： https://amannoshokutaku.jp/sajiki/ Instagram： https://www.instagram.com/aman_awajishima/ お問合せ： 海神人の食卓 桟敷（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9090

https://amannoshokutaku.jp/sajiki/