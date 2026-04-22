株式会社ブルボンの連結子会社である株式会社レーマン(本社：東京都港区、社長：奥野 康夫)は、日常使いのカジュアルギフトとしてもご使用できる缶入りクッキー「コフレトワール」を2026年5月14日(木)に新発売いたします。





コフレトワール

※画像はイメージです





「コフレトワール」は、クッキーやプレッツェルなど5種類を小さな化粧缶に詰め合わせた商品です。商品名は、それぞれフランス語でCoffret(小箱・宝箱)とToile(キャンバス)を意味する語を組み合わせ、キャンバス地に描かれた美しい絵画を、宝石箱に見立てたクッキー缶で楽しんでもらいたいという想いを込めています。

クロード・モネの睡蓮(部分)をあしらった小さな缶蓋を開けると現れるフールセック(焼き菓子)は、バタークッキー、ココアクッキー、アマンドサブレ、ノワールサブレ、ソルトプレッツェルを詰め合わせてあり、食感や風味の異なる軽やかな味わいをお楽しみいただけます。





持ち歩きがしやすく高級感があり、カジュアルギフトとして気軽にお使いいただきたい商品です。









【商品概要】

商品名 ：コフレトワール

内容量 ：192g

発売日 ：2026年5月14日(木) 全国発売

販売チャネル：全国百貨店、SM・GMS銘店売場

価格 ：1,620円(税込)

賞味期限 ：製造日から150日





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※クッキー詳細

・バタークッキー ： バター香るさっくり食感のクッキー

・ココアクッキー ： ココアパウダーを練り込んださっくり食感のクッキー

・アマンドサブレ ： クラッシュアーモンドを散りばめたバータイプのサブレ

・ノワールサブレ ： ココアパウダーを練り込んだバータイプのサブレ

・ソルトプレッツェル： 塩味があり、カリッとした食感が心地よいプレッツェル





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【株式会社レーマンについて】

レーマンは1948年(昭和23年)に創業したチョコレートメーカーです。創業当時は高級品であったチョコレートを、もっと手軽に楽しんでもらいたいという思いから、1961年(昭和36年)に日本で初めて「麦チョコ」を生み出しました。日本特有の季節感や日本人の繊細な味覚にふさわしい新しいおいしさをつくり出したいという初心を受け継ぎ、心をこめておいしいチョコレートや洋菓子をつくり続けています。









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社レーマン

Tel：048-463-1011