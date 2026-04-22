駐日マレーシア大使館 農務部は、マレーシア政府観光局と共同で、マレーシアが誇る「食」の魅力を総合的に紹介する特別フェア「Taste of Malaysia(テイスト・オブ・マレーシア)」を、2026年6月17日(水)よりANAクラウンプラザホテル神戸にて開催いたします。





今回のフェアでは、新鮮なシーフードが豊富なことでも知られるマレーシアから、高品質なシーフードを直輸入して提供いたします。シーフードを使用した本格的なマレーシア料理のビュッフェや厳選された商品の販売を通じ、マレーシアが誇る高品質な食品の魅力を直接体感いただける機会をご用意します。これにより、日本国内におけるマレーシア産品の日本国内での認知向上と市場拡大につなげます。





なお、本日、ANAクラウンプラザホテル神戸にて、各メディア関係者を招いたプレスイベントを開催いたしました。会場では、本フェアの概要紹介に加え、マレーシアの食・文化の魅力を一足先にご体感いただき、本開催に向けた期待感を高める機会となりました。





プレスイベントの様子(右から駐日マレーシア大使館農務部ザヒリ参事官、ANAクラウンプラザホテル神戸ヘッドシェフ、マレーシア政府観光局シャリザ日本局長、ジェネラルマネージャー、シェフ)

Taste of Malaysia





■開催概要

イベント名： Taste of Malaysia(テイスト・オブ・マレーシア)

開催期間 ： 2026年6月17日(水)～6月30日(火)

開催時間 ： 17：30～20：30

会場 ： ANAクラウンプラザホテル神戸 4F カジュアルダイニング「ザ・テラ」









■マレーシア料理ビュッフェ

マレーシアから直輸入した新鮮で高品質なシーフードを使用した料理に加え、

その他にも、ココナッツミルクで炊き上げたライスにスパイシーなソースが絡む国民食「ナシレマ」や香ばしく焼き上げた鶏串を甘みのあるピーナッツソースで楽しむ「チキンサテー」、牛肉をスパイスとココナッツミルクでじっくり煮込み旨味を凝縮させた「ビーフルンダン」など、多彩なメニューが並びます。





香り高いスパイスやココナッツミルクをふんだんに使用した本格的な味わいをぜひお楽しみください。多民族文化が融合したマレーシアならではの、奥深く豊かな食文化をご体験いただけます。









■B to B向け試食会(業界関係者向け)

イベント期間中には、マレーシア産シーフードの魅力をより専門的にご紹介することを目的として、ホテル・レストラン関係者をはじめとするHoReCa業界のプロフェッショナルや食品業界のバイヤーを対象としたB to B向け試食会を開催いたします。





本試食会では、マレーシア産シーフードの品質の高さ、安全性、持続可能性といった特長を実際の料理を通じて体験いただくことで、日本市場における認知向上およびブランド価値の向上を図ります。エビやイカをはじめとするマレーシア産シーフードの魅力を広く紹介し、日本の食品業界関係者との直接的な交流機会を創出することで、今後の取引拡大やビジネス連携の促進を目指します。





試食会では、マレーシア産シーフードを使用したマレーシア料理に加え、和食のメニューも提供予定であり、日本市場における多様な活用可能性をご提案いたします。









■ショッピング体験

会場入り口付近には、ビュッフェをご利用の方はもちろん、ホテルのお客様やどなたでも自由にお立ち寄りいただける特設スペースをご用意。マレーシアの食品を中心に厳選した品々を販売予定です。多民族国家ならではの多彩な商品を通じて、ご自宅でもマレーシアの活気と魅力をご体感いただけます。









■文化パフォーマンス

華やかな伝統舞踊のパフォーマンスに加え、ロティチャナイやテ・タリック(マレーシア式ミルクティー)の実演など、マレーシアならではの魅力を食事とともにお楽しみいただけます。





なかでも、2025年大阪・関西万博のマレーシアパビリオンでも好評だった、生地を高く投げ飛ばして伸ばすロティチャナイのフードパフォーマンスは必見です。目の前で繰り広げられるライブ感あふれる演出により、味覚だけでなく視覚的にもお楽しみいただけます。

これらを通して、マレーシアの魅力をより身近に感じていただくとともに、観光への関心を高めるきっかけづくりにもつなげていきます。





その他、イベント期間中は、マレーシア旅行が当たる豪華な抽選会や、伝統的なろうけつ染めを体験できる「バティック体験」など、現地の文化や観光の魅力を肌で感じていただける多彩なコンテンツを多数ご用意しております。





本フェアを通じて、より多くの方々にマレーシア産食品の品質の高さと、その背景にある豊かな文化を知っていただけることを願っております。食を通じた日本とマレーシアの新たな架け橋となる本イベントに、ぜひご注目ください。





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